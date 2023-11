Rekonstrukce na silnici II/261 se přes provozní komplikace chýlí ke konci. To jistě přivítají řidiči, kteří se musí i po měsíc trvající objížďce opět na tahu Roudnice - Litoměřice obrnit trpělivostí. Zhruba na půlkilometrovém úseku se tam nadále jezdí jen jedním pruhem a dopravu řídí semafory. Protahující se oprava vodovodu a silnice trápí i obyvatele Třeboutic, jejichž domy jsou v bezprostřední blízkosti rozkopané silnice.

Opravy v Třebouticích. | Foto: se svolením Michala Mančala

Podle křešického starosty původně slíbila firma VHS Technology, zhotovitel stavby, dokončení této zakázky pro Severočeskou vodárenskou společnost do konce října, aby se stihl položit na vozovku nový asfalt ještě před očekávaným zhoršením počasí a započetím zimní údržby. To se nepovedlo, ale příští týden by už dělníci měli asfalt položit. Nešlo by to, jen pokud by hodně pršelo nebo byly velké mrazy. „Taková smůla snad naši obec už nepotká,“ věří ale Michal Mančal. Jestli se tedy vše podaří, bude to znamenat kompletní otevření silnice II/261 v pátek 24. listopadu.

Mapa stavby.Zdroj: se svolením Severočeské vodárenské společnosti

Rekonstrukce vodovodu probíhá na 500 metrech silnice v Třebouticích od léta, zhotovitel má se stavbou problémy, a ačkoli obec není zadavatel, musela se zapojit do dohledu nad stavbou. Jde o náročnou akci především kvůli dopravě, od 9. října do 9. listopadu vedla kolem Třeboutic objížďka kvůli výměně šachty pod železničním přejezdem. Pracem se musela přizpůsobit i autobusová linková doprava a lidé, kteří tudy jezdí především na Litoměřice, si už déle stěžují na zpoždění při jejich cestách do školy a do práce.

Mohlo by vás zajímat: Děsiví čerti krampusáci bavili dav v litoměřické Galerii Na Soutoku

Zdroj: Deník/Karel Pech