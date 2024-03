Rozkopáno bude několik let na Dlouhé ulici v Litoměřicích. Síťaři se postupně vrhnou na kanalizaci, vodu a plyn. To ale nebude vše. Pak se totiž chce do litoměřické tepny pustit i městský úřad a modernizovat ji podle současných nároků na podobné městské bulváry. Přizvaný architekt se ve své vizi inspiruje tím, jak Dlouhá vypadala v 19. století a ještě dál do historie před dynamickým rozvojem dopravy.

Zajímavost o Dlouhé ulici Je 350 metrů dlouhá a lidé, kteří po ní jdou odspoda nahoru, překonají výškový rozdíl 9 metrů.

Již na jaře se do Dlouhé pustí vodaři. Budou pracovat v hloubce několika metrů, půjdou postupně odspodu nahoru. Příští rok mají nastoupit plynaři, ti mají být na Dlouhé půl roku a v zemi budou maximálně 1,5 metru. Kvůli opravě inženýrských sítí padne i alej. V druhé polovině roku 2025 se město pustí do rekonstrukce ulice včetně vozovky i chodníků. „Je to ideální příležitost udělat něco s Dlouhou, aby byla hezká. Chtěli jsme to udělat zase na 100 let,“ řekla vedoucí územního rozvoje Venuše Brunclíková lidem, kteří se o plánované opravě Dlouhé přišli informovat na poslední zastupitelstvo minulý čtvrtek.