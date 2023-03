Látkový tulipán za 45 korun prodaný v rámci charitativního projektu je bonusem, který pomáhá dětem v litoměřickém dětském domově žít běžný život.

Mezi výrobky už patří i keramika pálená ve vlastní keramické peci. | Foto: Deník/Topi Pigula

Zmrzlina, kino, výlet do jump arény. To, co je pro běžné děti normální záležitost, je pro děti z litoměřického dětského domova luxus. Státní podpora pokryje základní provoz, jako jsou energie či platy, ale na přilepšení k životnímu standardu si děti musí vydělat samy. Slouží k tomu celá řada charitativních akcí, během kterých prodávají vlastní výrobky. Ta nejbližší se uskuteční tento pátek 31. března a sobotu 1. dubna.

Peníze vydělané v rámci charitativního prodeje se vracejí přímo dětem. Slouží pro jejich volnočasové aktivity. „Děti si v rámci prodejů, které je baví, procvičí matematiku a během výroby zručnost a motorické dovednosti,“ říká vychovatelka Dana Vokálová. „Většina našich dětí se bude živit rukama, a pokud u nás získají pracovní návyky, jedná se o skvělou devizu do života,“ doplňuje ji ředitelka dětského domova Radka Badinková, která si posteskla, že sehnat dobrého tesaře, malíře či truhláře je čím dál větší problém.

V jednom z pokojů děti malují velikonoční přáníčka a ze zaujetí je vidět, že je to baví a novinářským focením se vůbec nenechají rušit. „Aktuálně připravujeme výrobky pro obchůdky s Albertem, ale máme už stálé zákazníky, kteří nás dlouhodobě podporují, takže se nejedná o jednorázovou akci,“ připomíná Vokálová, která je původní profesí prodavačka a přiznává, že ji prodej s dětmi baví.

„V rámci jednoho charitativního projektu se nám povedlo získat i keramickou pec, takže jsme naše výrobky mohli rozšířit i o vlastní keramiku, ale i my jsme se to musely naučit,“ komentuje se smíchem začátky keramických prací zástupkyně ředitelky Eliška Harmanová.

Spolupráci si pochvaluje i Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert, který organizuje prodej výrobků v obchodním řetězci. „Díky podobným akcím získají děti zkušenosti z oblasti marketingu, komunikace, cenotvorby či finanční gramotnosti. Samy si totiž naplánují, co a jak chtějí vyrábět, zajistí si pořízení materiálu a zastanou i konečný prodej na stánku. Odměnou jim je výdělek, který organizace využijí podle svého uvážení“ vysvětluje Kristýna Bernatová.

Podpořit snahu a zručnost malých obchodníků lze v pátek 31. března a v sobotu 1. dubna, kdy v prodejně Albert v Litoměřicích v Galerii Na Soutoku budou k prodeji výrobky obyvatel zdejšího domova.

Nejkrásnější vila



Nádhernou budovu na Čelakovského ulici, které se za minulého režimu přezdívalo Fučíkova vila, si nechal postavit v roce 1924 majitel koželužny Friedrich Neuburg. Bydlel v ní až do roku 1939, kdy dům obsadila německá státní policie. Ta v něm úřadovala až do roku 1945. Po konci války a odsunu Němců se reprezentativních prostor zmocnili komunisté, kteří ji využili jako politickou školu OV KSČ. V roce 1951 převzala budovu vojenská správa a užívala ji jako svobodárnu pro ubytování vojáků z povolání. Jelikož v Levíně musel být zrušen dětský domov z důvodů zcela nevyhovujících podmínek, byly děti přemístěny do zdejších prostor. Stavba je jednou ze dvou realizací německého architekta a diplomata Hermanna Muthesia na českém území. K vile patří zahrada o rozloze 1,7 ha. „Podle mě je to nejkrásnější vila v Litoměřicích,“ hodnotí své pracoviště vychovatelka Vokálová.