Byl po řadu let skoro u všeho, co souviselo s podporou cestovního ruchu na Litoměřicku a Podřipsku. Luděk Jirman donedávna vedl hned dvě organizace v branži, které fungují z veřejných rozpočtů a dotací. V minulých týdnech na oba dva posty náhle rezignoval. Oficiální zprávy zřizovatelů nastiňují, že v organizacích neprobíhalo všechno tak, jak mělo: roudnická radnice mluví o závažných pochybeních exředitele, kraj rovnou o právních krocích.

Nejprve Jirman před měsícem rezignoval na funkci ředitele v roudnické o.p.s. Říp, která zastřešuje aktivity v místní kultuře a cestovním ruchu. „Stalo se tak na základě provádění kontroly hospodaření této společnosti, kdy byla zjištěna závažná manažerská pochybení ředitele v oblasti hospodaření,“ řekl na posledním roudnickém zastupitelstvu předseda správní rady Vladimír Urban s tím, že vedení města také rozhodlo o finanční kontrole společnosti. Aktuálně v této věci nic nového není. „Stále běží proces kontrol a není z toho žádná závěrečná zpráva,“ potvrdil mluvčí města Jan Vancl. Organizaci provizorně vede místostarosta Jiří Řezníček a na ředitelské místo vypsali konkurz.

Z obecného sdělení ústeckého hejtmanství, které přišlo minulý týden novinářům, vyplynulo, že Jirman rezignoval i na druhou vedoucí funkci. A to v Destinační agentuře České středohoří, kterou zřizují Ústecký kraj, město Litoměřice a litoměřické biskupství. „Aktuálně v agentuře probíhá šetření za účelem prověření všech skutečností, probíhajících činností a hospodaření společnosti. Ústecký kraj spolu s ostatními zakladateli činí nezbytné kroky k zajištění fungování agentury a její stabilizaci, a to včetně kroků právních,“ napsala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková s tím, že s ohledem na probíhající šetření a zajištění jeho nezávislosti nebude kraj nyní podávat další informace.

Samotný Jirman nechce obě dvě rezignace příliš komentovat s tím, že je smluvně vázán mlčenlivostí. „Je to tak, jak to řekla radnice, k tomu víc neřeknu,“ uvedl k místu v Roudnici nad Labem. Kontroly, o kterých mluví zřizovatelé obou dvou organizací, nepovažuje za nic výjimečného. „Je poměrně normální, že když odejde někdo po deseti letech, tak si to chce někdo prověřit. Považuji to za naprosto relevantní. Asi někdy přijde den, kdy se mě na to někdo bude oficiálně ptát, a pak se uvidí,“ řekl Jirman s tím, že aktuálně pracuje v úplně jiné branži.

Změna ve vedení Řípu podle sdělení roudnické radnice na jejích stránkách nemá mít vliv na její služby veřejnosti. „Provoz kulturního domu, infocentra i památek zůstává zachován. Kulturní i další program je také beze změn,“ stojí na webu Roudnice. Jak to bude v Litoměřicích, je zatím spíše s otazníkem. Destinační agenturu, která sídlí v litoměřickém hostelu sv. Štěpána, nyní vede její dřivější odborný pracovník Michal Horáček. „Naše zakladatelské dokumenty neumožňují dočasné vedení nebo pověření, takže jsem plně jmenovaný ředitelem,“ vysvětlil Horáček s tím, že nyní společnost reviduje aktivity i obecné fungování společnosti.