/FOTO, VIDEO/ Střílelo se ze vzduchovky, lidé ochutnávali špízy z grilu. Den dětí v Litoměřicích se povedl. „Je to svátek dětí, tak ať si ho užijí,“ okomentovala akci ředitelka pořádajícího litoměřického dětského domova Radka Badinková.

Den dětí v Litoměřicích | Video: Deník/Topi Pigula

„Realizace stanovišť je hlavně práce našich vychovatelek, každá si připravila své stanoviště. Mají to promyšlené a je vidět, že je to baví,“ řekla ředitelka domova Radka Badinková. K úspěchu akce pomohlo nádherné počasí, dodala.

Na stanovišti, kde se trénuje střelba ze vzduchovky a kuše, stojí voják Richard. Dětem vysvětluje, jak správně mířit. Jakmile střelec zasáhl velký terč, vysloužil si odměnu. Ovšem překvapení čekalo, pokud trefil mnohem menší nafukovací balónek. „V něm jsou totiž schovaná lízátka,“ řekl s úsměvem Richard.

Střelba byla, alespoň u některých kluků oblíbená. „Vůbec se nedivím, že nechce na další stanoviště, protože zbraně má náš klučina v oblibě. Když si může koupit nějakou hračku, obvykle chce pistoli,“ komentovala jedna z maminek touhu svého devítiletého syna zůstat u kuše a vzduchovky.

OBRAZEM: V Lovosicích vzniká největší tatranka na světě. Váží třináct kilogramů

Gril ve stínu vzrostlých stromů opečovává devatenáctiletý Jakub Rittich, který se nechce stát kuchařem, ale touží mít vlastní oděvní značku. Proto studuje marketing a sleduje módní trendy. Možná by ale mohl uvažovat o změně kariéry, protože pochutiny z grilu jsou opravdu luxusní. Šťavnaté, měkké, dokonale propečené. Gril je odměnou, a nikoliv jedním z tuctu herních stanovišť.

Jedno ze stanovišť bylo věnováno poznávání hub a obhospodařoval ho dědeček Mrazík ze známé sovětské pohádky. Jenže tu děti už neznají, známější jsou pro ně postavy z Adams Family. Jedno ze stanovišť totiž má na starosti Wednesday s černě obarvenými vlasy. Eliška Brejšová si zkusila poznávačku hub. Sice udělala pár chyb, přesto si odměnu vysloužila. Jedna z vychovatelek v Mrazíkově převleku ji dala vybrat. Na tomto stanovišti to byly řízečky nebo perníčky ve tvaru hub. „Měli bychom chodit víc na houby, jenže dcerka má fobii z klíšťat,“ poznamenala Eliščina maminka. Zato Sabinka, které byly sotva 2,5 roku, se u házení kroužků na cíl vyloženě vyznamenala. Co hod, to zásah.

Svah se pohnul a zasypal novou dálnici D8. Je výročí událostí u Dobkoviček

„Překvapila hojná účast, jsou tady nejen sponzoři a děti včetně těch, kteří už domov opustili a mají vlastní rodiny, ale třeba i učitelé, kteří je učí,“ řekla zástupkyně ředitelky dětského domova Eliška Harmanová. Jednou z učitelek byla i Jana Leníková. „Zajímá mě, jak se daří našim žákům. Jsem moc ráda, že jsem byla mezi pozvanými a těší mě, že je o děti dobře postaráno,“ řekla učitelka základní školy Leníková, která s dětmi z domova přichází do styku v rámci své práce a zná je tedy i z běžného života.