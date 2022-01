„Litoměřice jsou označovány za perlu severních Čech. Nicméně je doba, kdy musíme turistický ruch podpořit a zatraktivnit, aby čeští návštěvníci alespoň částečně kompenzovali výpadek těch ze zahraničí,“ vysvětlila Břeňová.

První z novinek, kterou město ve spolupráci s místními podnikateli připravuje, je takzvaná bonusová knížka slev. S podobným produktem se mohou lidé setkat také v Litomyšli nebo Benešově. Brožura bude k dostání v turistickém informačním centru za symbolickou cenu a bude obsahovat přehled těch nejatraktivnějších míst v Litoměřicích. Kromě fotografií a prezentace bude u každého místa obsahovat také ústřižek, na němž daný podnikatel specifikuje nabízenou slevu.

Mezi první podniky, které se k tomuto projektu připojily, je kavárna Káva s párou. Ta návštěvníkům s bonusovou knížkou nabídne zdarma vstup do nové expozice s železniční tematikou, kterou právě připravuje.

„Město se k tomuto projektu připojí padesátiprocentní slevou na vstup do podzemí s výstavou Důl Richard v proměnách času,“ nastínila mluvčí města Eva Břeňová. Cílem je zpřehlednit turistům ty nejzajímavější místa, a přitom podpořit místní podnikatele, kterým se díky tomu zvýší návštěvnost a tržby.

Velkým lákadlem má být nová expozice v podkroví vyhlídkové věže Kalich. Právě ta v Litoměřicích patří mezi nejnavštěvovanější památky. Na přípravě nové výstavy se podílí i radní města a historik Filip Hrbek. „Zajímavou a interaktivní formou nabídne kromě jiného i pohledy do veřejnosti nepřístupných míst věže,“ poznamenal Hrbek. Nová expozice nabídne kromě historie a současnosti Kalichu také historické artefakty, které byly vyňaty z kupole věže při její nedávné rekonstrukci nebo kopie předmětů, jež tam byly nově vloženy. Chybět by neměl ani historický unikátně malovaný trám, který byl při opravách náhodou nalezen.

Do nového se oblékne také turistický informační systém, který už zhruba dvě desítky let neprošel revizí. „Pokaždé, když vznikla potřeba nějaké místo doplnit, umístila se cedulka, ale není v tom žádný řád. V současné době všechny turistické informační cedule prochází revizí. Nově budou všechny ve stylu nového grafického vizuálu města a budou doplněny některé cíle a jiné zase odstraněny. Z hlediska informačního systému není třeba odkazovat například na úřad práce či jiné veřejné instituce, jejichž sídla jsou všeobecně známa,“ vysvětlila Břeňová.

Novinkou, na kterou se lidé mohou těšit až zhruba v polovině letošního roku, bude první fotopoint, jehož hlavním smyslem bude zvýšit atraktivitu Litoměřic na sociálních sítích. „Umístěn bude na Střeleckém ostrově v místě, kde kotví výletní loď Porta Bohemica. Do návrhu fotopointu je zakomponováno logo města,“ přiblížila mluvčí města.

Na poslední dva projekty se město pokusí získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Realizovat je však bude i v případě neúspěšné žádosti.

Plány, jak podpořit turismus, má město také na příští rok. Lákadlem má být například provoz eletrovláčku, který by návštěvníky města zavezl na zajímavá místa města, která jsou však od centra pro pěší více vzdálená, například na místo bývalého krematoria Richard na západním předměstí, kde se v současné době nachází pietní místo, nebo pod Mostnou horu. Chystá se také hravá mobilní aplikace pro rodiny s dětmi.

V loňském roce Litoměřice navštívilo 25,3 tisíc tuzemských turistů. V roce 2020 to bylo 22,6 tisíc. Oproti roku 2018, kdy do města na soutoku Labe a Ohře přijelo 39 tisíc návštěvníků z Česka, je to citelný propad. Cizinců, kteří v loňském roce zavítali do Litoměřic, bylo jen 1 400. V roce 2018 jich bylo 8,5 tisíce.