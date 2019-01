Litoměřice - Revitalizace části areálu bývalého pivovaru a stavba multifunkční haly v areálu Zahrady Čech. To jsou některé z priorit, s nimiž Litoměřice vstupují do nového roku. Městu mají pomoci dotace.

Současný stav litoměřického pivovaru | Foto: Deník/Karel Pech

I když žádosti o dotace někdy nejsou úspěšné, mají své podmínky a je k nim nutná spoluúčast, radnice je využívá ráda. „Pořád je pro nás výhodné připravit žádost a ke koruně získat další,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

I kvůli tomu, že se na potvrzení některých dotací zatím čeká, dozná rozpočet města na rok 2019 změn. O detailech by měli zastupitelé jednat na svém prvním nebo druhém setkání v tomto roce.

Dotace 10,8 milionu na pivovar jistá už je. Bude z vládního programu Restart na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. „Celkové náklady by neměly přesáhnout 21 milionů korun,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. Pivo by se mělo v Litoměřicích znovu vařit v budově A poblíž komínu. Zhotovitel, ústecká společnost INSKY, převzal staveniště 7. ledna. Pít pivo bychom mohli od nájemce, který o jeho vaření projeví zájem, v roce 2020. Ještě letos se má navíc začít připravovat projekt na revitalizaci další části pivovaru.

Tak vypadal litoměřický pivovar v roce 2016:

Město zažádalo v programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 - 2024 o dotaci i ministerstvo školství, a to na stavbu multifunkční sportovní haly na Zahradě Čech. Zdaleka nejde o nový nápad. „Projekt je pět let starý. Nechali jsme ho aktualizovat vzhledem k současným požadavkům legislativy, vlivu na životní prostředí a podobně,“ řekl místostarosta Václav Červín. I kvůli tomu se projekt oproti původnímu plánu prodraží. Hala má přijít asi na 87 milionů. V tom jsou i demolice starých objektů nebo napojení na sítě.

Oproti původnímu projektu se nyní víc myslí na diváky. „Budou tam ochozy a výsuvné hlediště. Do areálu se tak vejde až 600 diváků,“ uvedl Červín s tím, že město tu chce umožnit pořádání mistrovství republiky sportům, které tu dosud nemohou hrát soutěže pro neregulérnost hřiště, jako jsou florbal nebo futsal.

S využitím haly počítají i basketbalisté. Měly by tam být také tenisové kurty, výhledově se hala může pronajímat. Pokud se tak bude dít už během udržitelnosti projektu, bude záviset na pravidlech dotace.

To se týká i případných výstav v hale v rámci akcí Zahrady Čech. V projektu se však kvůli nim operuje se zvýšením nosnosti podlah pro pojízdnou techniku.

Moderní kryté sportoviště má stát v nynějších plechových halách B a C napravo od hlavního vchodu výstaviště z Českolipské ulice. O jejich náhradě se jedná. Mohl by je vykrýt případný mobilní pavilon na místě nynějšího pavilonu D, který už nesplňuje pravidla pro výstavnictví. Jeho zboření by se mohlo svézt s demolicí hal.

Do konce dubna by mělo být jasno, jak dotace na sportoviště dopadne. Maximálně lze žádat o 40 milionů. Začít bourat by se v tom případě mohlo už v tomto roce. „Musí se ale citlivě vzhledem k výstavám,“ poznamenal Červín. Hala by však po získání dotace měla stát už do konce roku 2020.