„Oprava přišla na zhruba 25 milionů korun, ale dostali jsme podporu přes systém darů italských věřících. V Itálii vybrané peníze mohou být investovány i na projektech v zahraničí a my jsme měli to štěstí, že jsme na část prostředků dosáhli,“ upřesnila zástupkyně ředitelky litoměřické Diakonie Zuzana Matějovská.

Zvířata zabavená chovatelům zoo neberou. Záchranná centra v kraji chybí

Byť jde o klienty Diakonie, nemají bydlení zdarma. „Jedná se o placenou službu a většinou jde o peníze z příspěvku na péči. V právě otevřeném bydlení máme dvě bytové kategorie, na jednu se přispívá šest tisíc, na druhou o šest set korun více,“ řekla mluvčí Diakonie Vendula Poštová. Část nových obyvatel se do Litoměřic stěhuje z Terezína. Cílem je poskytnout chráněný prostor klientům, jejichž rodiče stárnou a časem se o ně nebudou moci postarat.

Vrátnici v bývalých kasárnách pod Radobýlem získala Diakonie od města Litoměřice s podmínkou, že zde bude poskytovat sociální služby „Myslím, že tady jednou vznikne malé městečko a sociální služby do toho prostoru patří,“ řekl bývalý starosta a současný senátor Litoměřic Ladislav Chlupáč. „Tento prostor byl zvyklý na rozkazy a povely, teď si začne zvykat na úsměvy,“ doplnil ho současný starosta Radek Löwy.

Přestože prostor je řešen velkoryse, kvůli prudkému zdražení se nepovedlo splnit všechny plány. V původním projektu bylo například osazení fotovoltaiky, využití dešťové vody, druhého tepelného čerpadla, vytvoření parkovacích míst apod. Na domě zůstala původní fasáda, která je zateplená podle norem před 20 lety.

Zdroj: Deník/Topi PigulaHistorie objektu

Areál má za sebou nejen vojenskou minulost, ale sloužil i jako koncentrační tábor. „Dělostřelci tady byli od roku 1911 až do 2. světové války, pak tady byla pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Po válce se sem dělostřelecká vojska vrátila a zhruba na přelomu 50. až 60. let je vystřídali spojaři a ženisté, kteří tu byli až do zániku litoměřické posádky,“ přiblížil osudy objektu litoměřický zastupitel pro územní plán Filip Hrbek. Litoměřický koncentrační tábor sloužil nacistům jako zdroj levné pracovní síly, kterou využívali pro práci v nedaleké podzemní továrně Richard. Jeho činnost byla ukončena v květnu 1944. Táborem prošlo asi 14 000 vězňů.