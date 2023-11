Už ve středu 13. prosince v 18 hodin se Litoměřičtí na Mírovém a Lovosičtí na Václavském náměstí potkají s Deníkem na akci Česko zpívá koledy. Jako obvykle se tak stane za podpory žáků a učitelů místních uměleckých škol. Přijďte také.

Akce Česko zpívá koledy v Litoměřicích | Foto: Deník/Karel Pech

A pokud nemůžete, zazpívejte si třeba jen doma v nejužším rodinném kruhu. Tak jako to udělá Karolina Adamcová, která se k naší tradici připojí vůbec poprvé. „Sejdeme se s rodinou, uděláme si hezké odpoledne,“ popisuje rodilá Litoměřičanka, která advent a s ním spojené zpívání koled miluje už od dětství. A pro své děti, které jsou dnes už dospělé, ho ráda připravovala hezký. Takže společně v Litoměřicích chodili také na rozsvěcení vánočního stromečku, na adventní trhy, na Mikulášskou mši do kostela Všech svatých, na živý betlém a vyjížděli i na vánoční jarmarky do Úštěku nebo Zubrnic. Dnes, když je část rodiny už v Praze, k tomu Adamcovi připojují třeba i návštěvu České mše vánoční v Národním divadle.

Zdroj: DeníkVánoční písničky ale letos nezazní jen na hlavních náměstích a v domácnostech Litoměřic a Lovosic. Lidé se kvůli akci Česko zpívá koledy sejdou i v menších obcích okresu. Například v Hrobcích na Podřipsku. Podle místostarostky Petry Peřinové se u stromečku na návsi, který ozdobí při slavnostním rozsvěcení 3. prosince, sejdou 13. prosince navečer takto již podesáté.

Písničky v Hrobcích při té příležitosti pouštějí i do obecního rozhlasu, aby se k akci mohli doma připojit starší a méně pohybliví lidé. Program je součástí pestrého obecního adventního kalendáře podobně jako 8. prosince zpívání v kapli v místní části Rohatce a 18. prosince zpívání s Podřipským žesťovým orchestrem v Hrobcích. Na větších z těchto akcí obvykle nechybí čaj a svařák.

Od rozsvícení vánočních stromů přes celý advent. Tyto akce potěší na Litoměřicku

K akci Česko zpívá koledy se zatím podruhé připojí také ve Střížovicích, v místní části Snědovic na Štětsku. „Loni se sešlo kolem třiceti lidí,“ vypočítává správce místního fotbalového hřiště Karel Pabiška, který se už odmala podílí na komunitním životě ve vesnici.

Restart po pandemii

Akci Česko zpívá koledy Deník pořádá už 13. rokem. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají znovu poté, co se minulý rok tato oblíbená akce po pauze během dvou covidových let vrátila na česká náměstí, do kostelů a na další místa v živé podobě. Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na webu najdete i mapu se seznamem míst všech koledových setkání. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště. Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společnho zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozrazuje Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.