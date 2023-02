Terezínský Parkhotel zdaleka není jediný, který rapidně zdražil. Právě porovnání cen řízků ukazuje na to, jak vzrostly náklady. Ve hře je i odhad provozovatelů restaurací, kolik jsou hosté za jídlo ještě ochotni zaplatit. „Záleží na tom, kolik má kdo v peněžence. My už do restaurací chodíme jen výjimečně,“ řekla paní Marie N., která Terezínem projížděla. „Ale dát 160 korun za smažák mi přijde jako zhůvěřilost. Z velké kostky sýra, který koupím za 60 korun, udělám tři plátky, to znamená, že za dvacku mám základ jednoho smažáku v restauraci,“ durdila se.

Zámecká restaurace v Roudnici nad Labem má strategickou polohu. Je přímo na náměstí, ale zároveň kousek od galerie i zámku. Smažený vepřový řízek s vařeným bramborem, tatarskou omáčkou a plátkem citronu aktuálně nabízí za 149 korun. O 50 g větší porci noků se smetanovou omáčkou, kuřecím masem a čerstvým špenátem, to vše posypané strouhaným sýrem, pořídíte o 10 korun levněji. „Zámecká restaurace je taková roudnická klasika,“ zmínila roudnická rodačka Eva Prokopová. Boršč nabízejí za 48 korun. „To je cena, kterou jsem ještě ochotná dát,“ řekla Prokopová.

Dobrá lokalita, vyšší cena

Ceny se odvíjejí nejen od nájmu, surovin a platu personálu, ale i od lokality, kde si chcete řízek dopřát. Zatímco v litoměřickém Biskupském pivovaru koupíte kuřecí řízek v sýrovém těstíčku s bramborovou kaší v ceně 199 a 189 korun (menu uvádělo stejné jídlo ve dvou cenových relacích), standardní vepřový řízek s bramborovým salátem stojí 249 korun. Restaurace Dobrá bašta nedaleko hlavního nádraží má ve své nabídce telecí řízek se šťouchanými bramborami a salátkem za „baťovských“ 299 korun. Když si k němu dáte pivo a polévku, třeba kulajdu za 69 korun nebo cibulačku s toastem za 109, tak už to na útratě pocítíte. Rodinný oběd tak vyjde hodně přes tisícovku. Na druhou stranu běžné menu se tady ve všední dny nabízí do 170 korun.

Restaurace Hotel Sport ve Štětí má v nabídce hned tři řízkové varianty. Smažený řízek z krkovice stojí 158 korun, smažený kuřecí řízek Cordon Bleu 192 korun a nejlevnější je smažený kuřecí řízek za 131 korun. V poledním menu je jak kuřecí, tak vepřový řízek se šťouchaným bramborem za 139 korun. Polévka byla v nabídce od 13. do 17. února za stálou cenu 32 korun, což je méně než cena půl litru vody, kterou v Hotel Sportu nabízejí za 37 korun.

Ani výrazné zdražení nabízených pokrmů však některým podnikům nepomohlo. Rostoucí inflace, ceny surovin a provozní náklady stojí za definitivním krachem nebo alespoň dočasným uzavřením mnoha hospod. To je i případ lovosické „nádražky“ alias restaurace U Berešů. Provozovatel Libor Bereš stále doufá, že svůj podnik znovu otevře. Zatím má v provozu jen k restauraci přidružený malý bufet s několika stolky. Zatímco vedlejší velká restaurace je stále zavřená, malý bufet nabízí alespoň základní občerstvení. Kromě automatu na kávu nic jiného na frekventovaném nádraží není.

Cena řízků se může lišit i o stokoruny



Hotel Sport Štětí

Vepřový brněnský řízek, šťouchaný brambor 139 Kč

Smažený kuřecí řízek 131 Kč (přílohy neuvedeny)

Smažený kuřecí řízek Cordon Bleu 192 Kč (přílohy neuvedeny)



Zámecká restaurace Roudnice nad Labem

Smažený vepřový řízek s vařeným bramborem, tatarská omáčka, citron 149 Kč

Smažený kuřecí řízek 149 Kč (přílohy neuvedeny)

Přílohy se pohybují v ceně 42 – 48 Kč



Restaurace Dobrá bašta Litoměřice

Telecí řízek na másle, šťouchané brambory, salátek 299 Kč

Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše 139 Kč v nabídce jako dětské jídlo