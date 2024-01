V pozadí neobvyklého vzkazu na letáčku lidem ze sídliště Cihelna je spor o část chodníku u Pramene, kde je kromě boxů také autobusová zastávka. Válka úředníků hned několika odborů i politiků s majitelem pozemku Zbyňkem Buluškem začala před necelým rokem. Tehdy na části chodníku umožnil umístit automat na kratom a další pololegální psychoaktivní produkty. Proti čemuž protestovali lidé z okolí s tím, že si tyto látky mohou koupit i děti.

Majitel pozemku zajistil přemístění „kratommatu“ na méně nápadné místo u potravin a jeho provozovatel ho osadil čtečkou na občanky. Hned vedle je ale druhý automat na podobné produkty včetně CBD konopí, který čtečku nemá. Přemístěním automatu spor neskončil. „Město po mně začalo chtít prodej pozemků kolem Pramene, na kterém jsou ty boxy, a začalo hrozit vyvlastňováním. Šokovalo mě to,“ říká Bulušek.

Úředníci po něm měli chtít, aby si kvůli boxům vyjednal zvláštní užívání pozemku, v jeho získání mu ale prý činili obstrukce. Zároveň s ním začali jednat o tom, že od něj město část chodníku odkoupí. Ale za cenu, kterou odmítl akceptovat. Město podle Bulušky také obeslalo firmy, které sem už umístily boxy, s žádostí o jejich odstranění a pokutou. „Zásilkovna kvůli tomu odešla loni v červenci,“ popisuje Bulušek. Dnes jsou na místě stále boxy firem Alza, PPL a GLS.

Za záměrem získat pozemek stojí nejspíš kontrola, co na tomto místě stojí, i vyjasnění majetkových poměrů v lokalitě. „Snažili jsme se s ním dohodnout, on dohodu odmítl. Teď půjdeme dalšími kroky. Pokud to zastupitelé schválí, podáme soudu návrh na vyvlastnění,“ shrnul místostarosta Jiří Adámek (ANO). O vyvlastnění, pokud Buluškovi nepřistoupí na určenou cenu za pozemek (kolem 600 korun za metr čtvereční, když majitelé požadovali 3 500), mají zastupitelé rozhodnout na mimořádném jednání 11. ledna.

Pokud zastupitelé schválí umožnění vyvlastnění, městu hrozí právní spor. Bulušek tvrdí, že podle analýzy jeho právníka i advokátů firem, provozujících boxy, nemá vyvlastňování šanci na úspěch. Pokud by město přesto nakonec sporný pozemek získalo, nemá podle slov jeho místostarosty problém s tím, aby boxy přímo tady, nebo jinde na sídlišti dál zůstaly. „Chápeme, že lidé za touto službou nechtějí dojíždět,“ řekl Adámek.

