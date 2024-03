/FOTO, VIDEO/ V pátek 1. března pozdě večer dorazil na litoměřické biskupství arcibiskup vídeňský. Christoph kardinál Schönborn tam přijel na slavnost biskupského svěcení. Do funkce uvedou Stanislava Přibyla. V katedrále sv. Štěpána bude arcibiskup vídeňský vedle ministrů i hejtmanů jedním z mnoha čestných hostů z duchovní oblasti.

Příjezd kardinála Schönborna na biskupství litoměřickém očekávala malá delegace z Vlastislavi | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Kardinála Schönborna čekala v pátek z Vídně velmi dlouhá cesta. Přitom se narodil kousek od Litoměřic jako syn hraběte Huga Damiana von Schönborna a baronesy Eleonory Ottilie Hildy Marie na zámku Skalka ve Vlastislavi v Českém středohoří. Bylo to ale v roce 1945 a rodinu čekal odsun.

Někteří lidé z Litoměřicka vědí o zdejších kořenech tohoto významného rodáka, o kterém se dokonce dříve mluvilo jako o horkém kandidátovi na papeže. Kardinála Schönborna u biskupství vítala starostka Vlastislavi Lenka Miková a také strážník a badatel Tomáš Rotbauer.

Ten Deníku a pak i kardinálovi vyprávěl, že se před lety dokonce setkal s kardinálovou maminkou. Jel za ní do Schrunsu v Rakousku, když už byla v požehnaném věku 96 let. Z litoměřického oblastního archivu také získal unikátní archivní dokumenty o výslechu baronesy gestapem.

Rotbauer kardinálovi řekl, že jeho maminka byla úžasná. „Když jsem se jí ptal, proč se nikdy nedomáhala restitucí, řekla mi: hochu jeden milej, poslouchej mě dobře. Komunisti, co mi to ukradli, jsou už mrtví a tihle lidi za to nemůžou,“ sdělil badatel dál jednu ze svých vzpomínek na baronesu Deníku.

