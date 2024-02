Jeho svěcení zažijí Litoměřice v sobotu 2. března. Do katedrály sv. Štěpána se sjedou církevní i politické špičky. Kdo se nevejde dovnitř, bude moci ceremonii sledovat na velkoplošné obrazovce na Dómském pahorku. „Každý je zván,“ říká nový biskup litoměřický, který v našem rozhovoru nepopisuje jen chystanou ceremonii a plány na biskupství, ale mluví i o svých koníčcích, rodině či vážné nemoci, která ho nedávno potkala.

Jak se člověku přihodí, že se stane biskupem?

Když se uvolní biskupský stolec, jako se stalo v Litoměřicích, začne se dělat tajné šetření. Apoštolský nuncius, tedy velvyslanec papeže v té které zemi, se ptá na stav diecéze vybraných desítek lidí a na to, kdo by byl na to místo dobrý. Sejdou se mu nějaká jména a pak se nuncius zajímá, jestli jsou zdraví, jak to umějí s lidmi, zda jsou spolehliví, jaké mají řídící schopnosti, jak to mají s vírou a podobně. Pak z toho vyjdou tři jména, která nuncius pošle do Říma. Tam je na to celý úřad. O finálním kandidátovi hlasuje komise o několika desítkách lidí a toto jméno nakonec kardinál doporučí papeži.

Dvaapadesátiletý kněz Stanislav Přibyl se narodil v Praze. Teologii vystudoval na Karlově univerzitě. V litoměřické diecézi působil v letech 2009-16 jako generální vikář. Od roku 2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference.

Těšíte se opět do Litoměřic?

Strašně se těším, že půjdu z Prahy. Mám rád venkov, přehlednější terén, kde je to skok do přírody. Bydlím sedm let v paneláku, znám tam ze 40 partají dva lidi. Když se tady projdu, potkám i po sedmi letech víc známých, než mám v Praze.

Plánujete nějaké personální změny na biskupství?

Klíčové osoby musí vyhovovat mně, takže jednoho až tři lidi si přivedu s sebou. Ve zbytku bych si rád vystačil s těmi, kteří tu jsou, pokud se shodneme.

Víte už, co ve funkci biskupa uděláte jako první?

Nepřicházím sem dělat machra ani revoluci. Chci, aby se to, co funguje, neměnilo, nebo se maximálně evolučně proměňovalo. Na čem je třeba pracovat, to je posílení týmového vědomí. Ať už na biskupství, což je v podstatě firma, která biskupovi pomáhá řídit diecézi, nebo mezi kněžími. Abychom nebyli jako tažní voli, kteří se dívají jen pod sebe, ale abychom se od sebe inspirovali.

Jen mě to lízlo, říká nový biskup o vážné nemoci

Můžou se přijít podívat na vaše svěcení i běžní Litoměřičané?

Je to naprosto veřejná a otevřená záležitost, která má jediný limit, a tím je velikost katedrály. Ta má kapacitu 600-700 lidí a přijde jich minimálně dvojnásobek. Budeme mít ale venku velkoplošnou obrazovku a po bohoslužbě tam bude teplé občerstvení. Každý je zván.