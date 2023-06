Nová mezikrajská autobusová linka 413 spojí od 2. září Litoměřice s Prahou. Jízdy objednaly Ústecký a Středočeský kraj po skokovém růstu ceny jízdenky firmou BusLine. Ta s pendlováním mezi Litoměřicemi a Prahou skončí.

Drahé autobusy do Prahy BusLine v Litoměřicích končí k 1. září, pak je nahradí nová levnější linka, objednaná kraji. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Místo současných 185 korun zaplatí dospělý jen necelou stovku. Nová linka v režii ČSAD Střední Čechy, na jejíž objednávce spolupracovaly Ústecký a Středočeský kraj, nabídne ve všedních dnech 13 spojů od 4.50 do 20.50 ve směru do pražských Letňan a 13 spojů od 6.05 do 22.35 zpátky. Autobusy o víkendu cestující svezou až na horní nádraží.

Linka bude kopírovat trasu té současné 909 v režii společnosti BusLine, nově zastaví v zastávce Doksany –⁠ škola a obslouží i zastávky v centrech Dušníků a Ledčic. Kromě toho v atraktivních časech pro školní docházku obslouží vybrané spoje i zastávku u Základní školy Straškov-Vodochody. Vyplývá to z informací krajského úřadu.

Na lince bude platit tarif DÚK z Litoměřic po Novou Ves, tarif PID v celé délce trasy. „Do Prahy se cestující podívají za 90 korun, mají-li již zakoupenou jízdenku v Praze, nebo za 130 korun s jízdenkou pro celou Prahu. Za 240 korun se pak mohou cestující vypravit na výlet do Prahy na celý den, využívat výhod hromadné dopravy hlavního města a ještě se na ní vrátí domů do Litoměřic,“ popsal Jan Nový z ústeckého krajského úřadu s tím, že kromě jednotlivého jízdného si lidé mohou pořídit i zlevněné časové jízdenky, třeba měsíční.

Náklady obou krajů na linku 413 budou do konce tohoto roku činit 1 580 171 korun. Nová linka začne jezdit se začátkem školního roku.