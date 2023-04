Nová cena autobusové jízdenky do Prahy šokuje Litoměřičany. Linku obsluhuje firma BusLine, které se prý už nějaký čas nerentuje. Dostat z červených čísel a vůbec ji zachránit měla povinná místenka za 78 korun. Na rozzlobení lidí, kteří už skoro dva měsíce platí za jednu cestu skoro dvě stovky, rychle zareagovaly samosprávy. Už v září by mohla začít jezdit levnější alternativa. Ta by sice byla ještě delší než dnes, v Praze by ale nezajížděla až do Holešovic, a vyhnula by se tak zpoždění v zácpách.

Zdražení Litoměřičany popudilo. „V životě bych už do Prahy tímhle autobusem nejela!“ Tak například komentovala krok firmy BusLine Alena Ajule Burdová na Facebooku Deníku. Někteří lidé nově volí o desítky korun levnější vlak. A podle informací redakce od březnové změny vzrostl zájem i o spolujízdu. Ta vyjde dokonce jen na 50-70 korun. „Hlásí se víc lidí včetně zcela nových,“ řekl Deníku jeden z insiderů internetové komunity BlaBlaCar.

O kolik cestujících za necelé dva měsíce od cenové novinky BusLine přišel, to úplně zřejmé není. „Na vyhodnocení dopadů zavedení povinné místenky je ještě příliš brzy, dat je zatím málo,“ vysvětlil Radovan Vrátný, mluvčí dopravce. Litoměřická radnice mezitím vyvolala mezikrajské jednání o alternativě kvůli skokovému zdražení. Pokud Ústecký a Středočeský kraj linku objednají a tím i zafinancují, bude ji jezdit firma ČSAD Střední Čechy.

Společnost je připravena vyjet už 1. září. „Pokud se s námi domluví na typu vozidla, tak by zásadní problém být neměl,“ potvrdil ředitel Štěpán Ševčík. Rozhovory o nové dvojintegrované lince ale začaly teprve minulý týden a nic není rozhodnuto. „Nejsou zatím k dispozici ani odhadované náklady na případnou objednávku linky, která dle názoru našeho kraje připadá v úvahu v případě ukončení stávající linky BusLine,“ uvedla mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková.

Ve Středočeském kraji to vidí trochu jinak. „Je to věc na stávajícím dopravci absolutně nezávislá. Jak se rozhodne BusLine, nebude mít vliv na to, jestli tu linku zavedeme, nebo ne,“ řekl radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Ten dodal, že by nová cena jízdenky byla daná tarifními podmínkami PID (Pražské integrované dopravy) a DÚK (Dopravy Ústeckého kraje). „Předpokládám, že by měla být výrazně příjemnější než to, co nasadil BusLine,“ podotkl radní.

Konečná zastávka Kobylisy. Nebo Letňany, každopádně na „céčku“

Autobus nabírá ve špičkách až půlhodinové zpoždění na magistrále, než dojede do Holešovic. Podle BusLine se dá jednat o jiné konečné, ale sám dopravce negarantuje, že linku udrží. Jinde než nyní by každopádně měla končit dotovaná linka, pokud ji zavedou. „Tím, že na lince bude platit tarif PID, nedává smysl, aby jezdila až do centra Prahy,“ sdělil Pavel Winter z Integrované dopravy Středočeského kraje s tím, že ve hře jsou Kobylisy nebo Letňany na metru C.

BusLine dnes provozuje dvě varianty linky do Prahy. Jednu z nich rychlíkovou pouze přes Terezín a Doksany, druhou s víc než deseti zastávkami. Nová dotovaná linka by určitě nekopírovala rychlíkovou variantu. Naopak v ní možná ještě přibydou další zastávky ve Středočeském kraji. „O nějaké minutky by to bylo možná delší, ale nechceme ani vyhnat cestující z Litoměřic,“ nastínil Winter s tím, že by úprava mohla cestu do Prahy protáhnout o nějakých 5-10 minut.

Dotovaná linka nemůže být expresní proto, že kraje z veřejných prostředků primárně zajišťují dopravní spojení na celém jejich území, nikoli rychlý dojezd. Rychlejší spojení do Prahy z Litoměřic je většinou to vlakové. „Tam pak jde jen o to nastavit autobusový pendl mezi Litoměřicemi a Lovosicemi,“ řekl Borecký. Tuto trasu rovněž obsluhují motorové vlaky. Další kombinovanou variantu představuje autobus do zastávky vlakového rychlíku v Bohušovicích nad Ohří.

Mluvčí FlixBusu: Situaci na jednotlivých trasách sledujeme

Přesto jsou lidé, kteří i pro rychlou cestu do metropole preferují autobus. A zároveň jsou ochotni si připlatit. Jedním z nich je Petr, který z Litoměřic do Prahy jezdí kvůli práci zpravidla dvakrát týdně. „Sice se na billboardech píše, že auta stojí a vlaky jedou, ale není to tak vždycky,“ vysvětlil s úsměvem třicátník, který bydlí kousek od autobusového nádraží. A i proto je pro něj pohodlnější sednout na autobus, z něhož může vystoupit až v Praze.

Hypoteticky. Dojde-li k zavedení dotované alternativy, kvůli podobné poptávce jako ta Petrova, možná BusLine omezí couráky a posílí rychlíky. Situace nahrává i tomu, aby se do hry vložila konkurence. Jestli dění v Litoměřicích sledují, se Deník ptal ve FlixBus, který už do Prahy jezdí například z Teplic. „Aktuálně další domácí linka v Česku v plánu nebyla. Nicméně situaci na jednotlivých trasách naši kolegové z operativy a plánování sítě sledují,“ sdělil mluvčí firmy Tomáš Beránek.

Mluvčí FlixBus ale zároveň naznačil, že pokud už v Litoměřicích jedna firma eviduje nízkou poptávku po spojení do Prahy, nemá smysl, aby se sem pouštěl jiný dopravce.