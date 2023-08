Nová autobusová linka z Litoměřic do Prahy začne jezdit už v sobotu 2. září. Objednaly ji společně Ústecký a Středočeský kraj, a to proto, že soukromý dopravce nedávno velmi navýšil ceny jízdenek. Reagují tak na stížnosti mnoha lidí, kterým se zřetelné jarní zdražení nelíbilo, navíc BusLine deklaroval, že spoj do hlavního města již nechce provozovat.

Autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Knesl

Cestující mají v „krajských“ autobusech výrazně ušetřit. Spoj se bude veřejnosti prezentovat už v pátek 1. září na litoměřickém Mírovém náměstí.

Zájemci se tak 1. září v 11 hodin na náměstí mohou přijít podívat, jaké autobusy budou na linku nasazeny. Dozví se tam také podrobnosti o spoji. Dojde i k přestřižení pásky, které symbolicky novou linku odstartuje.

„Jsem moc rád, že se nám společnými silami podařilo tuto linku uvést do života. Ceny soukromého dopravce byly pro naše občany v posledních měsících velice vysoké, a tímto krokem se znovu dostaly na přijatelnou úroveň,“ uvedl místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Jízdní řád nové linky z Litoměřic do PrahyZdroj: se svolením Krajského úřadu Ústeckého kraje

Díky novému spoji se cestující z Litoměřic dostanou od 2. září do hlavního města za 90 korun. Nebo za 130 korun s jízdenkou pro celou Prahu. Za 240 korun se pak lidé mohou vydat na cestu do Prahy, strávit tam celý den, jezdit v tamní MHD, přičemž v ceně je zahrnuta i zpáteční jízdenka do Litoměřic.

Nový spoj bude zastavovat v Letňanech. Ve všedních dnech pojede 13 spojů ve směru do Prahy od 4.50 do 20.50 hodin. A 13 spojů od 6.05 do 22.35 z Letňan do Litoměřic. Autobusy budou ve všedních dnech vyjíždět z autobusového nádraží v Litoměřicích.

O víkendu se lidé mohou svézt až na litoměřické horní nádraží, kde bude zajištěn přestup na vlak do Úštěku a Lovosic.