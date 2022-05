Na první pohled vypadá stará lisovna místního vína, ztracená mezi Roudnicí, Štětím a Hoštkou, jako by dál pustla. Ale když chvíli postojíte, uslyšíte zevnitř bouchat kladivo nebo řvát vrtačku. Dělníci finišují s rozsáhlou opravou interiéru historického stavení. Už za tři týdny tu bude hodovat skoro dvě stě lidí při premiérové veselce. Svatby mají později hrát v provozu domu prim. Lisovna poslouží i k ubytování, cvičení jógy či firemním školením. Za nákladnou opravou stojí Eliáš Molnár, kterého lidé na Litoměřicku znají jako provozovatele turistických chat na Lovoši a Řípu.

Vybledlá fasáda, tu a tam sedřená až na opukovou zeď, je snad jediné, co v lisovně zůstalo na starém místě. „To je krásné, to musí zůstat,“ tetelil se nad autentickou omítkou architekt Jan Veisser z ateliéru Ora, kterého Molnár k rekonstrukci povolal. Jinak tu ale nezůstal kámen na kameni. Vše nahrazovali starými materiály. Z původních stropů ponechali jen zlomek, jinak vše strhli až na půdu. Šíbovali s trámy, pokládali nová prkna, kopali podlahy i rozvody.

Nový vlastník chce přestavbu splatit z pronájmů. Zájem je. „Ještě ani není hotovo a mám každý týden několik prohlídek,“ je rád Molnár. Chce primárně pořádat svatby, jako si v uplynulých letech vyzkoušel ve stodole pod úštěckou Kalvárií. „Byl to celý život můj sen, koupit a opravit něco starého. Když jsem šel u domu v Brzánkách s přítelkyní, řekl jsem si, to je ono,“ líčí Molnár. Z Kláry Slunečkové, o které mluví, bude brzy jeho manželka. Jejich svatba bude 18. června v lisovně první.

Svatebčané budou jíst a pít v přízemní hodovní síni. Na jedné ze zdí je přiznaný starý obrázek sklenice piva, obrostlé chmelovými listy. Kachlová kamna v rohu místnosti budou rozvádět teplo do celého domu. Radiátory v patře jsou originální stejně jako další rustikální prvky v pokojích v patře: sprcha, komody, mozaiková podlaha. Mysleli i na úplné detaily: vypínače od české firmy Mulier mají podpis autora, font smaltovaných cedulek na dveřích připomíná švabach. Patru dominuje novomanželský apartmán s krásným výhledem na Labe a Říp.

Na půdě voní dřevo. Činí se tady dělníci. Je mezi nimi Ukrajinec Vasil, který žije s manželkou a dětmi už deset let v Roudnici. Pochází ze Zakarpatí stejně jako jeho spolupracovník, kterému říkají Sláva. Necháváme dělníky pracovat, aby vše stihli do první veselky, a jdeme se podívat ven. Okolí domu bylo dříve úplně zarostlé křovinami a nálety. „Sekali jsme, pálili, vykopávali, strhávali, osévali. Teď už to vypadá jako zahrada,“ ukazuje spokojeně Molnár na rovinku, na které se za dobrého počasí dá hrát volejbal, anebo udělat svatební obřad.

Kdo stojí za opravou

• 34letý Eliáš Molnár pochází z rodiny evangelického faráře v Trutnově

• Nedokončil studia teologie v Praze, už během nich začal pořádat eventy

• Na Litoměřicko ho zaválo podnikání. Nejprve provozoval turistickou chatu na Milešovce

• V současné době vede chaty na Lovoši a Řípu

• Bydlí střídavě v Praze a Brzánkách, kde finišuje s opravou staré lisovny vína (www.nalisu.cz)