Nákaza se šíří i mezi pracovníky v klíčových segmentech. Chod života v regionu ale zatím není ohrožen.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Bude hůř? Hovoří pro to jakoby zdivočelé statistiky o šíření koronaviru Českem. O tom, že to ale zatím není tak zlé, svědčí i momentální kapacity lidských zdrojů v regionu. Řeč je teď o těch klíčových, bez kterých by se tu život neobešel. Přetíženým zdravotníkům a hygienikům pomáhá, kdo může. Ve službě je stále ještě dost záchranářů i policistů. Na pomoc seniorům a dalším potřebným se v říjnu přihlásilo velké množství dobrovolníků. Regionu dosud nehrozí ani nedostatek jídla nebo snad „hladové fronty“. Dost obsluhy totiž mají i největší prodejny potravin v kraji.