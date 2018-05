Lidé v Roudnici můžou říct k sídlišti Sever své

Roudnice n. L. - Chystanou územní studii Roudnice mají dnes šanci ovlivnit lidé ze sídliště Sever.

Ovlivnit vzhled svého okolí na další desetiletí můžou lidé z roudnického sídliště Sever, pokud přijdou dnes od 17 hodin do stanu na trávě za posilovnou v Hornické ulici. Na jejich připomínky zde budou čekat architekti, urbanisté, dopravní inženýři a zahradní architekti. Ti teď do nové územní studie veřejných prostranství města zavádějí, co by sídlišti pomohlo. Studie bude závazná pro rozhodování o zásazích na tomto místě i případné změny územního plánu.

Studii inicioval roudnický místostarosta František Padělek. Nezbytným předpokladem každého rozhodování v oblasti rozvoje města jsou podle něj vize. „Jednou z takových je právě studie veřejných prostranství. Ta se v Roudnici zatím neřešila komplexně,“ poznamenává místostarosta. Tým řeší 15 lokalit od Podlusk přes historickou část města až po Bezděkov a sídliště Sever je jen dílkem mozaiky chystané studie.

Se sídlištěm Jih, které vzniklo také v 50. letech minulého století, jde však pro architekty a spol. o nejrozsáhlejší a hlavně nejobtížnější lokalitu. „V souladu s tehdejší doktrínou byla sídliště tvořena v modernistickém duchu,“ vysvětluje architekt Jan Drahozal. „Termíny jako ulice, náměstí, park či dvůr byly vnímány jako překonané. Hlavní bylo maximální množství bytů na hektar a samozřejmě co nejrychleji,“ říká.

Výsledkem je, že v socialistickém „stroji na byty“ se lidé snaží naučit žít dodnes. Podle Drahozala je hlavním zdejším problémem parkování. Původní jedno stání na tři byty už dnes nestačí. Další okruhy, nad kterými odborníci přemýšlejí, jsou zeleň, lavičky, odpadkové koše či veřejné osvětlení.

Chtějí, aby se ze sídlišť stala kvalitní a sebevědomá čtvrť města. „Pomohla by například kavárna s krytou hernou pro maminky s dětmi či běžecký okruh,“ přemýšlí Drahozal.

Pro další tipy přímo od lidí, kteří na sídlišti bydlí, mají odborníci uši nastraženy. Další setkání proběhne na sídlišti Jih 7. června ve stanu na trávě u dopravního hřiště za 3. základní školou. Oba mítinky navazují na lednové setkání Roudničanů v Kulturním domě Říp, kdy diskutovali s vedením města a odborníky téměř tři hodiny. Studie vzniká za podpory EU a ministerstva pro místní rozvoj a mohla by být finalizována na podzim.

To by také měla být hotová investiční akce, která zpříjemní život na sídlišti jeho obyvatelům. Práce na první etapě výstavby relaxační a klidové zóny u potoka Čepel mezi Hracholuskami a Podluskami zahájili stavaři v pondělí.

„Obnoví kryt vozovky u garáží a zpevní cestu kolem zahrádek asfaltem,“ přibližuje roudnický mluvčí Jan Vancl. Podél rybníku až k zástavbě v Podluskách povede stezka pro pěší a cyklisty. Lemovat ji budou odpočívadla s lavičkami a cvičebními stroji.

Nová relaxační zóna ale nemá sloužit pouze obyvatelům sídliště. „Do lokality se dlouhodobě neinvestovalo, povrchy cest jsou neudržované a cílem je vytvořit prostor k odpočinku všem v okolí,“ upřesňuje Vancl.

Těšit se tu lidé můžou i na nová stromořadí kaštanovníků a ořešáků. Vznikne také chodník přes pole z Okružní ulice, který bude město udržovat i v zimě. Lidé tudy budou moct chodit bez obav i v noci, součástí rekonstrukce je totiž i nové veřejné osvětlení.