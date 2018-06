Lidé nejen na Litoměřicku míří k vodě

Ústecký kraj - Letní teploty na jaře trvají, koupaliště v regionu jsou v obležení.

Ačkoli je podle kalendáře stále jaro, horké počasí připomíná už několik týdnů spíše prázdninovou sezonu a milovníky letních radovánek to čím dál více táhne k vodě. To moc dobře vědí i provozovatelé aquaparků a koupališť. V Ústeckém kraji už je z čeho vybírat.



Například děčínský aquapark mohl díky návalu návštěvníků otevřít svůj největší 50metrový bazén ve venkovním areálu už před necelými dvěma týdny. Lidé mohou využívat i letní šatny, které Děčínská sportovní otevřela současně s bazénem, 25metrový bazén i dětské brouzdaliště. Areál je kompletně v provozu kromě 33metrového bazénu, ve kterém trénují pólisté.

„Chodí hodně lidí, letos jsme vše otevřeli vyloženě brzy. Návštěvnost jde oproti loňsku touto dobou hodně nahoru,“ řekl ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer.



Těšit se na otevření koupaliště mohou brzy i rodiny s dětmi v Jílovém. Sem by mohly zavítat už příští víkend.

NABÍDNOU I MEDITACI

Návštěvníky, kteří se potřebují osvěžit, vítají na koupališti Brná v Ústí nad Labem už od začátku května. I tady najdou lidé bohaté vyžití. Stejně jako aquapark v Děčíně nabízí koupaliště termální bazény, tobogan, plážový volejbal i stánky s občerstvením. Nejmenší děti mohou řádit na nových herních prvcích.

„Chtěli bychom zahájit doplňkový prodej opalovacích krémů, jednorázových dětských plenkových plaveček, ručníků a dalších drobností. U plážového volejbalu počítáme s nabídkou energetických tyčinek a nápojů. Poskytnout chceme i možnost zacvičit si jógu, dancekalanetiku, zkusit si workshop břišních tanců a nebo si zrána zameditovat,“ píše se na Facebooku Městských služeb v Ústí nad Labem.

Od začátku června je v provozu celý areál Letního koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích. I tady je dispozici několik bazénů, tobogan, sportoviště, restaurace, občerstvení a dostatek stinných míst pro aktivní i pasivní odpočinek. Brouzdaliště a dětský bazén tvoří samostatnou část oddělenou od hlučnějších míst areálu. U bazénu je dětský koutek. Na sobotu 2. června od 10 hodin se tu chystá dětský den, kde rodiny s dětmi potěší zábavné i sportovní soutěže pro všechny věkové kategorie.



Na vodní radovánky si budou muset počkat lidé v Teplicích. Alespoň co se týče krytého Aquacentra, v němž probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. V provozu zůstává restaurace, fitness, squash a minigolf. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.



Pokud si lidé z Teplic několik kilometrů zajedou, o vodní hrátky nepřijdou. Už začátkem června se otevřelo koupaliště v Duchcově. Nabízí bazén, brouzdaliště, dětské hřiště, beachvolejbalové kurty, kiosek a v letních měsících i letní kino.

DO PŘÍRODY

Oblíbeným cílem milovníků přírodního koupání zůstává jezero Barbora v Oldřichově u Teplic. Vodní nádrž, která vznikla zatopením stejnojmenného dolu, láká na svou průzračnost i okolní přírodu. Na popularitě získává také jezero Milada mezi Ústím a Teplicemi.



Oblíbeným rekreačním místem s písčitými břehy je také Píšťanské jezero na Litoměřicku, na Děčínsku pak lidé využívají ke koupání Olešský rybník.