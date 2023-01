Prodej v Libotenicích je zavřený

Snesená vajíčka putují do balírny a chlazeného skladu, odkud ze severních Čech míří do distribuce i k prodeji do jihomoravských Pohořelic. Doprava probíhá několikrát týdně. Ještě před nucenou likvidací chovu drůbežárna přímo v Libotenicích vejce prodávala. „Teď už to tak není, prodej je zavřený,“ uvedla starostka obce Lada Rejšková. Část místních to mrzí, jiným je to díky vlastním chovům jedno a další jezdí nakupovat do supermarketu, kde se zcela běžně prodávají vejce z Polska.

V Libotenicích začala likvidace 160 tisíc slepic zasažených ptačí chřipkou

„Vajíčka vůbec nebudeme v Libotenicích prodávat, všechno se sváží do centrály v Pohořelicích u Brna,“ dodal Bonczek. V pohořelické prodejně jeho slova potvrdili s tím, že zatím se vejce z Libotenic ještě nezačala navážet, ale jejich cena bude stejná jako všech ostatních, která se ve firemní prodejně prodávají. Jejich ceny se pohybují od 7,30 korun ve velikosti XL po 4,50 ve velikosti S. Libotenické slepice jsou chovány klecovým způsobem, což znamená, že v povinném označení ponesou číslo 3.

Zdroj: Deník/Topi PigulaKód vytištěný na přepravním obalu nebo vajíčku prozradí, v jakých podmínkách a v jakém státě žila slepice, která vejce snesla. První číslo znamená životní prostor, který měla slepice k dispozici. 0 znamená vejce z ekologického chovu, 1 z nosnic ve volném výběhu, 2 z nosnic chovaných v halách a 3 ze slepic zavřených v klecích. Pokud je za číslem CZ, jde o české vejce, pokud PL, tak o polské, DE značí německý původ. „Pro identifikaci konkrétního českého chovu je možné využít vyhledávače Mezinárodního testování drůbeže. Stačí zadat čtyřčíslí uvedené na vejci za kódem CZ,“ informovala státní veterinární správa.