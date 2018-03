Libochovičtí chtějí kanalizaci, cyklostezku či opravy autobusáku a parkovišť

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek výrobní operátor ve směnném provoze. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13700 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zaměstnání na dobu: určitou od: březen-duben 2018 do: dohodou., Hrubá měsíční mzda: od: 13 700 Kč nástupní mzda + příplatky do: 19 500 Kč vč. příplatků., Směnnost: 3 směny, 4 směny, nepřetržitý provoz, noční provoz., SO (technické obory výhodou), technická a manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost., Zaměstnanecké výhody: podpora zvyšování kvalifikace, příplatky za práci ve 3 směnném a 4 směnném provoze, prémie, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněné životní pojištění, poukázky pro volný čas, odměny při pracovních jubileích a další výhody plynoucí z Kolektivní smlouvy, společenské akce pro zaměstnance, možnost odkupu firemních produktů za zvýhodněné ceny., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky nebo na uvedenou adresu.. Pracoviště: Mondelez cr biscuit production s.r.o., pracoviště lovosice, 8.května, č.p. 189, 410 02 Lovosice 2. Informace: Martina Formánková, +420 416 920 510.

Radiologičtí asistenti radiologický asistent. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17870 kč, mzda max. 29150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru radiologického asistenta/ asistentku., Požadujeme:, Příslušné vzdělání dle § 8, resp. § 9 Zákona 96/2004 Sb. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, praxe v oboru, znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou. Nabízíme: možnost dalšího profesního růstu. , Písemné žádosti zasílejte na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát představenstva, paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. Bližší informace: Mgr. Lenka Kalábová Ph.D., telef. 416 723 373, e-mail: info@nemocnice-lt.cz.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Kalábová, +420 416 723 373.