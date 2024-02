Velká rekonstrukce za více než 70 milionů korun začala na libochovickém zámku. Pracovat se má hlavně na střechách, krovech, nový má být také strop v Saturnově sále, renovovat se má i v kapli, informoval o tom Český rozhlas. Polovina zámku je nyní pod lešením, hotovo má být za 30 měsíců. Pro návštěvníky zůstane památka otevřená.

Libochovice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Rekonstrukce střechy se zámek dočká po šedesáti letech. „Největším oříškem je, že ta střecha je v celkem havarijním stavu už několik let. Má také už asi 60 let provizorní krytinu z vlnitého plechu. Nově by ji měla nahradit bobrovka,“ vysvětlil pro server Českého rozhlasu architekt Jiří Jarkovský.

Pracovat se bude také na krovech, na stropech v některých místnostech. Velká rekonstrukce, takového rozsahu neproběhla na zámku několik desítek let, má stát okolo 72 milionů korun.

I během prací zůstane zámek pro návštěvníky otevřený. „Částečně se možná omezí přístup do zámeckého parku – nemyslím tím, že bychom ho úplně uzavřeli, ale některé části budou vyhrazeny třeba pro uskladnění toho materiálu,“ uvedla pro Český rozhlas kastelánka zámku Michaela Prokopová. Také okruh v zámku, kterým návštěvníci prochází, zůstane stejný. Výjimkou bude Saturnův sál, kde se bude pracovat na stropu. „Určitě nebudou svatební obřady a koncerty v interiérech zámku,“ dodala Prokopová.

