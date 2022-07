"Na pláži již mezitím skupinka osob poskytovala muži první pomoc. Před připojením defibrilátoru policista muže částečně ležícího ve vodě přemístil na břeh. Vzhledem k tomu, že defibrilátor vyhodnotil nevhodnost svého použití, poskytoval policista dále srdeční masáž," řekla tisková mluvčí policie Pavla Kofrová.

Po příletu záchranářského vrtulníku se policista střídal s jeho osádkou až do příjezdu zdravotníků. Díky včasné první pomoci se podařilo udržet životní funkce muže, který byl následně převezen do zdravotnického zařízení. "Ve věci nebylo shledáno cizí zavinění. Příčiny a okolnosti nešťastné události, proč se muž dostal do nesnází a začal se topit, jsou předmětem dalšího prověřování," dodala Kofrová.

V rybníku Chmelař utonulo malé dítě. Na pláž dosedl záchranářský vrtulník marně

Díky rychlé reakci místních občanů, kteří se nechovali netečně a bez zaváhání vstoupili do řeky, vyprostili tonoucího muže a začali poskytovat první pomoc, měla záchranná akce dobrý konec. Pomohl také aktivní přístup zasahujícího policisty Lukáše Blížila, který iniciativně reagoval na relaci kolegů z integrovaného operačního střediska a okamžitě vyjel na místo události, kde muži v ohrožení života poskytoval první pomoc.

Není to jediný případ tonutí v posledních dnech. Tragicky skončilo ve čtvrtek 21. července pátrání po malém dítěti u rybníka Chmelař v Úštěku. To se ztratilo při koupání. Bohužel bylo nalezené bez známek života. Smutnou skutečnost, že mladý život vyhasl, potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek. "Litoměřičtí kriminalisté prošetřují okolnosti úmrtí nezletilé osoby," konstatoval s tím, že s ohledem na pozůstalé i na počáteční fázi šetření nebude policie sdělovat žádné další podrobnosti.