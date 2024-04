Libochovická radnice vyhlásila materiální sbírku pro potřebné z města a okolí. Občany žádá, aby věnovali různé věci, které mohou postrádat. Reaguje tak na výsledky šetření terénních pracovnic Charity Lovosice, s kterou nyní na sbírce spolupracuje.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay/zvirgzds

Výčet věcí, které jsou nejvíce potřeba, vyjmenoval na městském webu lovosický starosta Miroslav Zůna. Jde o různé spotřebiče, jako rychlovarné konvice, menší pračku pro babičku se třemi dětmi, nebo lednice s mrazákem pro maminku s malým chlapcem a další pro maminku se čtyřmi dětmi přímo z Libochovic.

Potřeba jsou také povlečení, peřiny, polštáře, příbory a lžíce nebo hrnce. Do sociálně terapeutických dílen by měly zamířit slabé deky, polštářky a karimatky. Sbírka přijme také batohy na výlety pro děti i dospělé a speciální přání je na školní batoh s penálem pro malou holčičku do první třídy. Dobrodinci by mohli věnovat dětské pleny, hygienické přípravky, jako prostředky na mytí nádobí, mýdlo, houbičky a podobně, případně venkovní hry a pomůcky na plavání či kopačky velikosti 34.

Lidé bez přístřeší by zase potřebovali vhodné použitelné oblečení různých velikostí včetně spodního prádla a ponožek.

„V případě, že byste vyjmenované věci byli ochotní poskytnout, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 724 585 383, či na e-mailu starosta@libochovice.cz,“ žádá starosta Zůna.

