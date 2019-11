Vlastník zámku, Ústecký kraj, ho ve čtvrtek 28. listopadu opět nabídl ve veřejné dražbě. Nenašel se ani jeden zájemce. Potvrdila to vedoucí oddělení nakládání s majetkem kraje Vladislava Zeilerová.

„Do dražby se žádný kupec nepřihlásil. Kraj se však bude pokoušet zámek tímto způsobem prodat i v budoucnu. Nejspíš příští rok na jaře,“ uvedla Zeilerová a dodala, že dražba liběšického zámku se konala už poosmé.

První se konala v březnu roku 2017, tehdy si ho kraj cenil na 40,2 milionu korun. Nyní ho nabízel za nejnižší cenu 35 milionů korun. O tom, zda hejtmanství nabídne památku do další licitace s nižší cenou, podle Vladislavy Zeilerové rozhodne vedení kraje. Prostory zámku do konce roku 2015 sloužily jako ústav pro mentálně postižené muže. Po transformaci sociálních služeb, rozhodli krajští zastupitelé o jeho zrušení. Klienti z Liběšic odešli do chráněného bydlení a část přešla do jiných zařízení. Zámek zůstal zcela prázdný, odstěhováno bylo i vnitřní vybavení.

Tak to vypadalo v zámku v roce 2017:

Rozlehlý areál se nachází přímo uprostřed obce, z toho že je už několik let pustý, není nadšený ani starosta Liběšic Jaroslav Nepovím.

„Trápí to každého občana Liběšic. My si jako obec nemůžeme dovolit zámek koupit. Pořizovací cena i následné opravy by pro nás byly velmi nákladné. V době, kdy zámek sloužil jako ústav, tak to tu fungovalo dobře, místní byli s klienty sžití,“ řekl s tím, že pokud by zámek někdo koupil například za účelem poskytování péče o lidi, vesnice by to uvítala.

Pustnoucí státem chráněná barokní památka vadí i dalším lidem. „Sleduji, jak nadále zámek chátrá. Ještě pár let a bude zralý pro demolici. Nic se nezměnilo. Dříve se historické památky devastovaly, když sloužily JZD či vojsku“ reagoval na facebooku Litoměřického deníku Karel Doležal.

Celý areál zámku prodává kraj dohromady, tak jak stojí a leží. Jedná se o celý soubor budov a pozemků. Kromě samotného barokního zámku komplex zahrnuje i památkově chráněný secesní skleník, který je nyní v dezolátním stavu.

Dříve se tam pěstovaly pomerančovníky, citroníky a jiné exotické rostliny. Dnes z něj zbyla jen kostra, skleněné výplně jsou dávno rozbité. Areál zahrnuje také dřevěný montovaný dům, který dříve sloužil jako škola, a další stavby a pozemky. Většina staveb zámeckého komplexu je vedena jako nemovitá kulturní památka.

Zámek se poslední roky jen udržuje. Je vypuštěné topení, uzavřený přívod vody a plynové vytápění je odstavené. Pracovníci Krajské majetkové tam provádějí jen pravidelné revize. Případný nový majitel by musel investovat nemalou sumu do nezbytných oprav.