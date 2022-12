Jedním z nejmarkantnějších rozdílů mezi českou a finskou základní školou, který učitelé zaznamenali, je odpovědnost za vlastní činy a systém financování. „Finsko je velmi rovnostářská země a všechny školní záležitosti hradí stát,“ říká učitel matematiky a tělocviku Jiří Wolf. V praxi to znamená, že rodiče nic neplatí, ale na druhou stranu pokud škola nemá na nějaký nadstandard, který by bylo potřeba financovat z kapes rodičů, tak se akce neuskuteční. Mohlo by se totiž stát, že majetnější rodiče by dětem akci zaplatili, jenže nemajetní by nemohli. Aby nedocházelo ke zvýhodnění, akce typu lyžařský kurz či školní výlet zkrátka není. „Lyžáky nám Finové opravdu záviděli,“ tvrdí učitelka na prvním stupni Irena Hamouzová.

Bez stresu

„Finské školství upřednostňuje zodpovědnost žáků za vlastní výkon a chování, vyhledávání a zlepšování jejich kladných stránek místo toho, aby se zdržovali učením toho, co žákům nejde. V praxi to znamená, že se každý rozvíjí v tom, co mu jde. Je tam minimum stresu a kontrol,“ srovnává učitelka Eva Trnková s tím, že zatímco u nás se řeší nezavřené dveře o přestávkách a neustále se znásobuje dozor, ve Finsku vládne volnost.

„O přestávce si mohly děti řádit, jak chtěly. V konkrétním případě helsinské školy, kde jsme byli, lezli po skále, přes plot a nikdo s tím neměl problém. Když se po přestávce vrátil chlapec a ledoval si tvář, asi po nějakém pádu, nikdo to neřešil. U nás by to byl zápis v úrazové knize a spousta byrokracie,“ pokouší se nastínit konkrétní případ učitelka na prvním stupni Klára Janošová, která právě odchází na mateřskou dovolenou. Podle ní přestávkový „dozor“ řeší jeden učitel klidně na stovku žáků.

Liběšičtí učitelé se shodují na tom, že právě menší tlak a větší klid má vliv na motivaci žáků. Neučí se jeden druhému konkurovat, ale podporuje se spolupráce a kritické myšlení. „Je neuvěřitelné, že každé finské dítě umělo hrát na několik hudebních nástrojů. Nikdo neříká, že dobře, ale když přišly do nástroji vybavené učebny, tak si je rozebraly a hrály skoro jako orchestr. Pak si nástroje vyměnily a hrály dál,“ popisuje učitelka češtiny a hudební výchovy Eva Trnková a v jejím hlase je znát údiv i nadšení.

Finský učitel je na rozdíl od českého prostředí vnímán jako profesionál ve svém oboru. „U nás si část rodičů myslí, že když prošli školou, tak mohou učitelům radit. Ve Finsku nikdo práci učitele nedovolí zpochybňovat,“ komentuje situaci učitelka z prvního stupně Gabriela Sokolová. Všichni učitelé se shodují na tom, že ve třídách vládla volnost, která by v našich poměrech hraničila s neslušností. „Nohy na stole byly naprosto běžné,“ líčí Sokolová. Na druhou stranu vyučovací hodiny často nebyly tak pestré jako u nás. „Děti vědí, že je to na nich, zdali se něco naučí, nejsou nucené, ale vnitřně motivované,“ poznamenává učitelka Trnková.

Klidnější spolupráce

Jak se českým pedagogům daří nabrané zkušenosti využít v českých reáliích? „Ve svých hodinách se už snažím finský přístup s minimem stresu ve svých hodinách aplikovat. Opravdu hodně mě to inspirovalo. Je to krátce, abych mohl hodnotit, ale vidím na sobě i na žácích, že se nám spolupracuje lépe, klidněji. Sice se ve třídě baví víc, ale rozhodně to není tak, že by se toho naučili méně,“ shrnuje Wolf s tím, že problém s českým školstvím je mnohem hlubší. Podle něj stačí porovnat stav finské a české společnosti - třeba v mediální gramotnosti nebo podílu HDP. „Učitel stav společnosti nezachrání, ale může se o to pokusit,“ konstatuje optimisticky Wolf.

Podobné zkušenosti, jako mají pedagogové z Liběšic, mohou získat i učitelé z dalších škol. Základem je zpracování projektu a jeho následné vyúčtování, což sice zvyšuje byrokratickou zátěž ředitelů, ale na druhou stranu jim dává možnost dostat pro své žáky i pedagogy něco navíc. „Naprosto chápu, že když někdo poskytuje peníze, tak má mít možnost kontroly jejich využití. A my máme fajn ředitele, který je ochotný do toho jít,“ říká Wolf.