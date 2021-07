O tom, co se v obci chystá, hovoří v rozhovoru starostka Dagmar Tafatová.

Můžete přiblížit projekty, které v Liběšicích chystáte?

Rádi bychom zrekonstruovali kulturní dům, kde by se opravy měly týkat například sociálního zařízení, pódia, posezení, ale také tam chceme vytvořit i vlastní bar. Do místních částí se připravuje projekt na vodovod, který v nich dosud chybí. Jedná se o obce Zimoř, Dolní Řepčice a Dolní a Horní Chobolice. Čekají nás však i opravy stávajících starých vodovodů, například v Soběnicích či Nezlech. Mezi velké projekty bude patřit také rekonstrukce vodovodu a kanalizace základní školy, která je ještě původní a přes padesát let stará. Součástí bude i systém na využití dešťové vody. Chystáme také odpočinkovou zónu, která by v čistě přírodním stylu měla vzniknout u rybníka.

Máte nějaké investice před dokončením?

V současné době finišujeme s instalací polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad. Jedno stanoviště se nyní dodělává u samoobsluhy, druhé bude zanedlouho na točně autobusů. S budováním těchto kontejnerů chceme pokračovat i do místních částí.

Liběšice protíná silnice první třídy. Doprava v samém centru obce je opravdu hustá. Už v minulosti se hovořilo obchvatu. Víte v jaké fázi plány Ředitelství silnic a dálnic jsou a kudy by měl obchvat vést?Situace je rok od roku horší. Silnice nám vede přímo středem obce. Je to nebezpečné i pro pohyb chodců. Co jsem naposledy slyšela, tak obchvat by měl vést severně nad Liběšicemi a nad Zimoří, čímž se uleví také lidem v Zimoři, kteří dopravní zátěží také trpí.

Dominantou Liběšic je barokní zámek, který se Ústecký kraj jako jeho vlastník, snaží už několik let prodat. Nyní snížil cenu na 25 milionů. Připadá v úvahu, že by si památku obec koupila?

Pro nás je taková částka příliš vysoká. Navíc si vůbec neumím představit, k jakým účelům bychom zámek využili. Jedná se o obrovské prostory, kde i samotná údržba znamená velmi vysoké náklady. Na druhou stranu je škoda, že sociální zařízení v zámku skončilo. Místním totiž přinášelo pracovní příležitosti.

Jak se v Liběšicích daří kulturnímu životu?

Po uvolnění protikoronavirových opatření se opět kulturní akce pomalu rozjíždějí. Před několika dny jsme na fotbalovém hřišti pořádali dětský den a v Soběnicích v Kostele svatého Petra a Pavla koncert klasické hudby. Plánuje také i vinobraní, které jsme loni museli kvůli covidu zrušit, ale i další akce. Máme šikovnou kulturní komisi, která spolupracuje s naším komunitním centrem Ovečka. Právě centrum společně s externí společností chystá na letní prázdniny příměstské tábory. S kulturními akcemi nám pomáhají také dobrovolní hasiči a naši fotbalisté.

V souvislosti s ničivým tornádem, které na konci června zasáhlo jih Moravy, pořádaly obce sbírky pro poničené obce. Bylo tomu tak i v Liběšicích?Ano, právě komunitní centrum Ovečka uspořádalo sbírku materiální pomoci. Lidé reagovali a zafungovali opravdu úžasně.

Liběšice patří na Litoměřicku mezi ty obce, které mají velký počet místních částí. Kolik vesnic to dohromady je?

Místních částí máme celkem patnáct. V každé z nich máme jednoho zástupce, který s obecním úřadem komunikuje, když je něco potřeba. Spolupráce funguje velmi dobře.