Ostré reakce si naopak vysloužilo podobné rozhodnuté městského úřadu ve východočeské Chrudimi. Tam to úředníci "zapíchnou" ve 12 hodin ve středu a ve čtvrtek.

"Super. Přepracovaní úředníci se v pracovní době pojedou vykoupat. Ale my, imperialističtí vykořisťovatelé, budeme v práci, abychom ty úředníky uživili," napsal do debaty pod příspěvkem městského úřadu diskutující Jarda.

Je vedro, takže úředníci domů šli už v poledne. To je asi apríl, reagují lidé

"Nás v ordinaci se nikdo neptá, jestli nám je teplo. Věřím, ze na úřadech mají klimatizaci," zamýšlí se Blanka. "A co v zimě? Bude otevřeno do 20 hodin? To je drzost nejvyšší. A co ostatní? Zdravotníci, hasiči a třeba i kuchaři," ptá se v diskuzi René.

Tamní úřad opatření zdůvodnil tím, že v kancelářích města není klimatizace, a tak je v extrémních teplotách třeba dbát vládou schválených norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.