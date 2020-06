Přes koronavirovou krizi poptávají zaměstnavatelé na Litoměřicku pracovníky na letní brigády. Nabídky na sezónní práci přicházejí z různých oborů. Tradičně shánějí brigádníky provozovatelé pohostinství. Tam ale volná místa rychle mizí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šamánek

Potvrdil to například majitel litoměřické restaurace Radniční sklípek František Kopecký. „Zatímco v loňském roce byl problém lidi sehnat, letos je naopak zájem velký. Hodně uchazečů máme na méně kvalifikované pozice, například na pomocné práce do kuchyně. Aniž bych podal inzerát, chodí se zájemci ptát také na volná místa na place,“ popsal Kopecký s tím, že volno je na profesionální pozice do kuchyně.