Litoměřice - Letní kino na Střeleckém ostrově zahájilo v sobotu 17. května sezonu kulturním odpolednem, na které přišlo i přes nepříznivé počasí několik desítek lidí.

Ilustrační kino. | Foto: Deník/archiv

„Díky velkorysé pomoci po loňských povodních, kterou Kinoklub získal od drážďanské nadace arche noVa na obnovu technologií a zachování životaschopnosti areálu, a díky dofinancování nákupu ze strany města Litoměřice bylo možné zakoupit výkonný projektor, který je schopný promítat ze všech dostupných formátů," uvedla za Kinoklub Ostrov Renata Vášová, jež poděkovala za dar akci přítomné zástupkyni nadace a starostovi Litoměřic Ladislavu Chlupáčovi.

Návštěvníci také prvně mohli usednout na zrekonstruované lavičky v letním kině. Součástí kulturního odpoledne bylo vystoupení loutkového divadla Krab, dále koncert Junior bandu základní umělecké školy pod vedením Zdeňka Růžičky, vystoupení jednoho z nejoriginálnějších bubeníků poslední dekády Miloše Dvořáčka, projekce komedie Attila Marcel, nechyběly ani projížďka na koni určená dětem, kvízy a úkoly pro děti apod.

Letní kino v Litoměřicích patří již několik let k tradičnímu sezonnímu zpestření kulturní nabídky. Jeho provoz pod městem byl ukončen v roce 1995. Deset let poté, v roce 2005, Kinoklub Ostrov ve spolupráci s nájemcem Agenturou Modrý z nebe, obnovili provoz a začalo se promítat z promítacího zařízení odkoupeného z bývalého kina. Spuštěním provozu nové technologie vstupuje letní kino do další etapy svého života.