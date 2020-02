Míříte za sluncem? Letět za exotikou sice můžete z Prahy, ale možná pohodlněji také z drážďanského letiště. Zvláště ze severních Čech jste tam za chvilku. I když je menší než ruzyňské letiště, lidé si tam pochvalují příjemnější a domáčtější prostředí. Cesta po dálnici od státní hranice na místo trvá asi jen tři čtvrtě hodiny, výhodou je i dostupné parkování.

S koncem března spustí na drážďanském letišti nový letní letový plán. Se společností Sundair se odsud napřímo dostanete na Kanárské ostrovy, Mallorku, ale i do bulharské Varny. Dvakrát týdně tady vzlétne letadlo také do egyptské Hurghady. Sundair do saské metropole brzy přistaví už druhý Airbus A320 s delším doletem a místy pro 150 pasažérů. Tenhle obřík už od 5. května začne nabírat vždy v úterý lidi, aby je přepravil na řecký ostrov Korfu. „Těší nás, že vedle Rhodu, Kosu a Heráklionu zpřístupňujeme na řeckých ostrovech už čtyři cíle,“ poznamenal Marcos Rossello ze Sundair.

Potěšení je i na straně společnosti Mitteldeutsche Flughafen AG (MF), která vedle drážďanského letiště zabezpečuje ještě to mezi Lipskem a Halle.

Zatímco Sundair se zaměřuje na cesty za sluncem, Ryanair vás z Drážďan dopraví na londýnské letiště Stansted, a to hned třikrát týdně. Máte-li zálusk na ještě větší dálky, můžete přesto zvolit Drážďany a ještě v Německu si přestoupit. Několikrát denně vzlétne ze saské metropole Lufthansa do Frankfurtu a Mnichova nebo Eurowings do Düsseldorfu, Stuttgartu či na letiště mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem. Non-stop spojení tu nabízejí také do Amsterdamu, Moskvy a Curychu.

Stránky drážďanského letiště dresden-airport.de si můžete přepnout i do češtiny.

Zákazníky od sousedů si v Drážďanech předcházejí, s českými rodilými mluvčími se tam potkáte na informacích. V naší mateřštině mají i webovky a propagační materiály včetně podrobných letových plánů.

S hosteskami drážďanského letiště se můžete potkat také na oblíbeném veletrhu cestovního ruchu v Praze Holiday World. Čeho si lidé včetně řady Čechů na drážďanském letišti cení, je relativně laciné parkování se spoustou míst. Ceny začínají už na 15 eurech za týden. „Létáme skoro každý rok, nikdy nebyl žádný problém a parkování na letišti je ještě levnější než v Praze,“ potvrdila na Facebooku Simona Csesznoková.

Výstava i boogie

Čechy láká také zábava přímo na letišti. V neděli 10. května v Drážďanech uspořádají den pro celou rodinu k 85. výročí letiště. Těšit se můžete na výstavu, prohlídku letiště, nabídnou i okružní lety a hlavně spoustu zábavy a her pro děti. A 22. května se přímo v terminálu letiště bude konat už 50. mezinárodní festival pro příznivce blues, boogie a swingu.

Kolik lidí z tuzemska cestuje z drážďanského letiště, lze jen odhadovat. „Nemáme žádné přesné statistiky, kolik jich je,“ potvrdil mluvčí MF Björn-Henrik Lehmann. „Čeští zákazníci ale často využívají naše informace i parkování. Poptávané jsou také prohlídky letiště v češtině,“ doplnil mluvčí MF.

Mezi spokojené pasažéry, kteří z Drážďan vzlétají pravidelně, patří i Šárka Janáč Kochmanová. „Právě jsme přiletěli z Rhodu do Drážďan se Sundair a s německou cestovkou. Všem vřele doporučuji. Nejenže nemá chybu, naopak má samé výhody. Realita ještě předčila naše očekávání,“ svěřila se na sociální síti.

Drážďanské letiště není pro to největší české příliš velkou konkurencí. „Nabízí převážně charterové destinace a létají přes ně klienti německých cestovních kanceláří. My naopak nabízíme přímá pravidelná spojení s pohodlnými přestupy do celého světa,“ sdělila mluvčí pražského letiště Marika Janoušková s tím, že na ruzyňských terminálech odbaví až desetinásobně víc cestujících. Přes Prahu ostatně létá také řada Němců. To připomínají i ti, kteří prosazují, aby chystaná vysokorychlostní železniční trať z Prahy do Drážďan měla zastávku i na letišti V. Havla. Lobbuje za to například ústecký politik a podnikatel Martin Hausenblas.

Když o tom diskutoval s primátorem Drážďan Dirkem Hilbertem, ten prý takové napojení jednoznačně podpořil. „Říkal, že Drážďany potřebují nutně kvalitní a rychlé napojení na významné mezinárodní letiště. A tím jejich letiště není a nikdy nebude,“ připomněl Hausenblas.

Rekordní let

Že ale drážďanské letiště nemůžeme podceňovat, o tom svědčí událost, která způsobila pozdvižení na konci uplynulého roku. Letecká společnost Qantas vzletem největšího osobního dopravního letadla Airbus A380 ze saské metropole překonala rekord v nejdelším letu bez mezipřistání. Cestu do Sydney letoun zvládl za 18 hodin a 26 minut. Letěl ovšem zatím bez pasažérů.