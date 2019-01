Litoměřicko /FOTOGALERIE/ - Váleční letci II. světové války žijící na Litoměřicku se dočkají důstojné památky. Skupina nadšenců kolem Tomáše Rotbauera totiž plánuje přípravu pamětní desky pro každého ztěchto válečných hrdinů.

V současné době jejich seznam čítá přibližně čtrnáct jmen. Jde o letce, kteří žili například v Litoměřicích, Terezíně, Lovosicích, Roudnici nad Labem, Chrášťanech, Vrbičanech a mnoha dalších obcích.

„Nyní se soustředíme na Františka Cháberu, který žil v Litoměřicích. Během II. světové války to byl jeden z nejlepších československých stíhačů. Již jsme oslovili jeho pozůstalé a v nejbližší době se za některými chystám do Kladna, kde žijí,“ přiblížil Tomáš Rotbauer.

František Chábera

František Chábera žil v Litoměřicích před válkou a po ní se do města opět vrátil. Jako úspěšný stíhač působil již v Československé armádě, po okupaci unikl přes Polsko do Francie, kde nastoupil k letectvu. Za pouhých šest měsíců zde stačil sestřelit pět (některé zdroje uvádějí sedm) nepřátelských letounů. Následně se přesunul do Afriky, odtud do Anglie, kde byl přijat do Královského vojenského letectva (RAF).

Zde se zúčastnil mimo jiné bitvy o Británii, kde létal s 312. českos­lovenskou stíhací perutí. Působil také jako noční stíhač, poté se přesunul do SSSR. Zde se stal velitelem letky 1. čs. stíhacího leteckého pluku, který se zúčastnil bojů v povstání na Slovensku v roce 1944 a bojů o osvobozování Československa v roce 1945.

Po komunistickém převratu v roce 1948 se stejně tak jako řada jeho kolegů a přátel dočkal tvrdých perzekucí. V prosinci 1948 byl zatčen, obviněn z pokusu o útěk za hranice a odsouzen na pět let těžkého žaláře. Byl vězněn na Borech, v Příbrami a v Jáchymově. Byl propuštěn v roce 1953 a až do důchodu pracoval jako elektromontér.

Rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Tehdy byl postupně povýšen nejprve na podplukovníka a v roce 1990 na plukovníka ve výslužbě. Obdržel řadu československých, českých a francouzských vyznamenání, například medaili za chrabrost, válečný kříž a řadu dalších. František Chábera zemřel v roce 1999, v roce 2002 mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství města Litoměřice. V roce 2000 po něm byla pojmenována stíhací letka v Čáslavi.

„Rádi bychom mu v Litoměřicích instalovali pamětní desku jako v Třebenicích Antonínu Zimmerovi,“ říká Tomáš Rotbauer. V úterý byla totiž slavnostně odhalena pamětní deska u domu, kde se narodil a žil Antonín Zimmer, který létal u 311. českos­lovenské bombardovací perutě RAF a zahynul při plnění úkolu – bombardování ponorkových doků v Hamburku v roce 1941. Jeho letoun byl sestřelen právě v noci z 15. na 16. září.

Antonín Zimmer

Slavnostního ceremoniálu na třebenickém Havlíčkově náměstí se v úterý odpoledne zúčastnila řada významných hostů. Byla mezi nimi například jedna ze spolužaček Antonína Zimmera, jeho bratranec Vladimír Vrba, profesor Jaro Křivohlavý, nebo Hana Fajtlová, manželka generála Fajtla, který byl nejbližším přítelem Antonína Zimmera již od studií.

„Ve spodní části pamětní desky je nápis Nezapomeneme. Domnívám se, že toto slovo je nadmíru důležité. Neměli bychom zapomenout na to, jak zle se po válce naše země zachovala k západním letcům, případně pozůstalým po těch, kteří se z bojů nevrátili. Je důležité si připomínat hrdiny, kteří za svoji zemi bojovali a padli,“ uvedl při slavnostním odhalení pamětní desky její tvůrce Pavel Malý.

Stručný příběh Antonína Zimmera

Rodné Třebenice opustil Antonín Zimmer naposledy 21. června 1939, kdy se definitivně rozhodl pro odchod ze země, aby mohl po zařazení do armády některého ze spřátelených států bojovat proti okupaci Československa. Za pomoci lidí v pohraničí se mu podařilo uniknout do Polska, odtud po několika týdnech do Francie, kde okamžitě vstoupil do cizinecké legie.

Do ostrého boje se však dostal až po odchodu do Anglie a přijetí do Královských vzdušných sil Velké Británie (RAF). Tam byl zařazen do elitní 311. československé bombardovací perutě. Cestu z Československa až do Anglie podnikl spolu se svým přítelem ze studií a rovněž válečným hrdinou, špičkovým letcem Františkem Fajtlem.

Svůj první bojový let podnikl Antonín Zimmer v červnu 1941 jako telegrafista na bombardéru při náletu na Boulogne.

Antonín Zimmer se účastnil celkem čtrnácti letů (některé zdroje uvádějí devatenáct) nad nepřátelským územím. Poslední, na který vzpomněl ve svém deníku (14. srpna 1941) měl dramatický průběh.

„Tentokráte nás chytilo do palby těžké protiletecké dělostřelectvo. Všude kolem letounu se tvořily četné obláčky od vybuchujících granátů. Palba byla tak přesná a tak blízko, že jsme slyšeli výbuchy přes hluk motorů. Letoun se zmítal jak ve vichřici tlakem vzduchu z granátů. Byla to nejhorší palba, jakou jsem zatím zažil. Šťastně jsme se z toho dostali,“ vzpomíná ve svém deníku Antonín Zimmer.

Štěstí jeho posádku opustilo v noci z 15. na 16. září 1941, tehdy se letoun nevrátil z náletu na Hamburk. Úkolem posádky bylo bombardovat zdejší ponorkové doky.

Příčinou zřícení letounu byla německá stíhačka anebo pozemní protiletadlová palba. Ostatky Antonína Zimmera nebyly podle Tomáše Rotbauera nikdy nalezeny.

Třebenický rodák šel ve stopách svého otce, který rovněž zahynul jako voják, ovšem v I. světové válce.

„Maminka Antonína Zimmera byla během války terčem silných perzekucí ze strany okupantů, dokonce byla transportována do koncentračního tábora. Co je ovšem podle mne nejhorší, je to, jak se k ní zachoval režim po roce 1948, kdy byla jako matka západního letce v silné nelibosti Státní bezpečnosti. Pamětníci dodnes vzpomínají na to, jak k ní do domu několikrát bez ohlášení vtrhli příslušníci StB a ničili jí fotografie syna. Jeden z pamětníků mi řekl, že když tohle estébáci prováděli, ptala se jich bezbranná matka Antonína Zimmera, proč to dělají, vždyť její syn nebyl zločinec, ale hrdina,“ přiblížil Tomáš Rotbauer.