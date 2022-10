„Dělaly to naše babičky, snažím se také něco ušetřit. Málo, ale něco. Chodím do lesa pravidelně na procházky, vždycky něco přinesu. Na zátop, na rozhoření. Není to moc, ale třeba takhle alespoň trochu ušetřím,“ přiznává Miloš Bursík, který má chalupu na Nechranické přehradě, že pravidelně vyráží na sběr klestí. Při svých pravidelných vycházkách už nasbíral dřeva poměrně dost, drobnějšího, ale nějaký čas s ním ve své víkendové rezidenci topit může.