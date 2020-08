Zkraje týdne to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V lékárnách na Litoměřicku i na e-shopech je ústenek i respirátorů dostatek. Lidé je zatím útokem nevzali, jako tomu bylo letos na jaře při začátku epidemie, avšak situace není v Deníkem oslovených lékárnách stejná.

Covid-19 aktuálně

v okrese Litoměřice



Kumulativní počet od 1. 3.: 321

Uzdravení: 281

Aktuálně nemocní: 30

Zemřelí: 10



Čísla jsou k 18. 8. 2020

Zdroj: KHS Ústí nad Labem

Například v litoměřické Orchideji oproti předešlým dnům zvýšený zájem zákazníků o roušky nezaznamenali. Potvrdila to vedoucí lékárny Miroslava Čapková. „Roušek i respirátorů máme dostatek. Jejich ceny jsou ale přesto vyšší. Objednat je levněji jako před koronavirem, kdy byly pouze doplňkovým zbožím, nebylo možné,“ popsala Čapková s tím, že za menší poptávkou mohou být i zásoby těch látkových, které mají lidé už doma. „Domnívám se, že jednorázové roušky budou lidé kupovat průběžně. Jejich nedostatek tedy nehrozí,“ doplnila Čapková.

Ani v Lékárně U zámku v Roudnici nad Labem neregistrují po pondělním rozhodnutí vládní rady pro zdravotní rizika větší poptávku po ústenkách. „Více si je zákazníci kupovali po červencovém mimořádném opatření krajských hygieniků, kteří je nařídili nosit ve zdravotnických zařízeních,“ sdělila tamní lékárnice.

Naproti tomu v lovosické Lékárně U Aeskulapa si od pondělí ústenky koupil větší počet lidí než v předešlých týdnech. Do zásoby má však lékárna už objednané další. Nové plošné nařízení o používání roušek však mezi lidmi i na Litoměřicku vyvolalo vlnu negativních emocí.

S nelibostí to například nese mladá maminka Milada. „Ještě bych to dokázala pochopit v metru nebo ve velkých obchodních centrech, kde je větší shluk lidí, ale u nás na vesnici přijde v jednu chvíli do obchodu nebo na poštu jen pár lidí. Tady to opravdu postrádá veškerou logiku,“ reagovala na nové nařízení. Zatímco jiní povinnost roušek ostře odsuzují, někteří jsou smířlivější.

„Je potřeba chránit hlavně starší nebo nemocné lidi. Vždyť i v některých okolních státech lidé roušky v uzavřených prostorech nosili celé léto. Spíš mě zaráží, že vláda nejprve další plošná nařízení odmítla a o pár dní později přijde s tímto. Přitom ale počet nakažených není v našem okrese nijak vysoký a vláda by se měla při svých rozhodnutích řídit covidovým semaforem,“ usoudil Jan z Litoměřic. Podle informací Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem je na Litoměřicku koronavirem aktuálně nemocných 30 lidí.

Ředitelka krajské hygieny Lenka Šimůnková přiblížila, že se jedná spíše o rodinné výskyty. „Litoměřický okres patří v Ústeckém kraji mezi nejvíce zasažené. Pravděpodobně je to dáno tím, že řada lidí z jižní části okresu jezdí pracovat do Prahy. Právě odtud si většina nemoc přivezla buď z práce nebo ze sportovních kempů,“ uvedla Šimůnková s tím, že komunitní přenos ale v tuto chvíli v okrese nehrozí.