O prvním a druhém vánočním svátku budou dál otevřené některé lékárny v Ústeckém kraji. O jejich provozní době informovala společnost Krajská zdravotní, která v regionu provozuje řadu zdravotnických zařízení.

Nemocniční lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. | Foto: Krajská zdravotní

Pohotovostní lékárenská služba bude ve městech, kde působí zdravotnická zařízení Krajské zdravotní, zajištěna takto:

Ústí nad Labem - 25. a 26. prosince 2023 a 1. ledna 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A bude otevřena od 9.00 do 18.00 hodin.

Telefon: 477 112 153

Děčín - 25. a 26. prosince 2023 a 1. ledna 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 bude otevřena od 9.00 do 15.00 hodin

Telefon: 412 705 440

Teplice - 25. a 26. prosince 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53 – poliklinika bude otevřena od 10.00 do 19.00 hodin

Telefon: 417 519 679

Most - 25. a 26. prosince 2023 a 1. ledna 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 bude otevřena od 9.00 do 19.00 hodin.

Telefon: 478 032 540

Chomutov - 25. a 26. prosince 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 bude otevřena od 10.00 do 20.00 hodin.

Telefon: 474 447 248

Litoměřice - 25. a 26. prosince 2023 a 1. ledna 2024

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 bude otevřena od 10.00 do 14.00 hodin.

Telefon: 416 723 505)

Zdroj: Deník/Jan Pechánek