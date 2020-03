Bez šíření paniky a pochopitelnou formou. Tak by podle praktické lékařky Marie Lukešové z Třebenic mělo probíhat informování obyvatel o závažnosti situace a nebezpečí, které jim v důsledku šíření koronavirové nákazy hrozí.

Stejně jako další lékaři na Litoměřicku, které limituje nedostatek ochranných pomůcek, i ona ve své třebenické ordinaci přešla na nouzový režim. „Zajistili jsme, aby nemocní či infekční pacienti byli izolováni od těch zdravých. Dále jsme také zrušili čekárnu pro nemocné a oddělili infekční prostory ordinace,“ popsala Marie Lukešová některá z opatření s tím, že bylo nutné upravit celý systém práce.

Zároveň si musela zajistit zásobu desinfekce, ochranných prostředků a pořídit ozonový generátor, jež dokáže zlikvidovat viry i bakterie prostřednictvím aktivního kyslíku. „Minimalizovali jsme samozřejmě i osobní styk. Pacient nás nejprve musí kontaktovat telefonicky a poté je objednán na určitou hodinu a den,“ vysvětlila lékařka. Pokud to však situace umožní, komunikuje s pacienty jen po telefonu nebo elektronicky.

Podle ní je velmi důležité, aby případy možné infekce byly podchyceny včas. „Není žádná hanba nakazit se koronavirovou infekcí. Dříve či později budeme nakažení všichni a opatření se nyní činí proto, aby nezkolaboval zdravotní systém. U většiny z nás bude průběh infekce mírný. U těch závažných potřebujeme nemocniční lůžka. Každý, kdo kýchne, nesmí běžet do nemocnice či ke svému praktickému lékaři,“ upozornila Lukešová, která ve svém obvodě pečuje o zhruba dva tisíce pacientů.

Zdůraznila také, že největší rolí praktických lékařů za pár dní či týdnů bude triáž, tedy třídění pacientů, aby nedošlo k přetížení zdravotního systému a aby neodkladnou nemocniční péči opravdu dostali ti, kteří ji budou nutně potřebovat. „Cílem nás všech, nejen zdravotníků, je zbrzdit přetížení zdravotního systému. Zdraví obyvatelstva není jen koronavirová epidemie. Lidé si budou stále lámat končetiny, bourat v autech, trpět akutními infarkty, mozkovými příhodami a podobně. Musíme nechat volné kapacity, aby bylo o všechny postaráno,“ upozornila.

Třebenická lékařka také poukazuje na nutnost ochrany lidí „v první linii“. „Občané musí chránit osobu svého praktického lékaře, lékárníka, zdravotní sestry, starostky, hasiče, policisty, pošťačky, pečovatelky i prodavačky v potravinách a podobně. Stačí, aby se nakazil jeden z nich, a pak může nakazit velké množství lidí. Navíc za ně nebude náhrada,“ apelovala a zmínila, že lidé mohou zdravotníkům, hasičům či policistům pomoci i tím, že jim poskytnou respirátory vyšší třídy, pokud je mají k dispozici.

Také další lékaři v regionu jsou nuceni omezovat provoz svých ordinací. Do odvolání neprovádí preventivní prohlídky či jiná plánovaná vyšetření například litoměřický lékař Zdeněk Janata. „Neprovádíme ani pracovně lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost. Odpolední hodiny jsou nyní zrušeny a ordinace funguje ve zkráceném režimu od 7 do 12 hodin,“ informoval Zdeněk Janata a dodal, že pacientům s respiračními problémy doporučuje, aby do ordinace nechodili.

„Co se týká ochranných pomůcek, jejich zásobování se zlepšilo. Přišly mi také respirátory, ale jen ty s nižším stupněm ochrany. Bohužel dodávka nám příliš dlouho nevydrží,“ uzavřel.

Rady lékařů při prevenci nákazy



- Mytí a dezinfekce rukou.

- Nošení roušek a jejich pravidelné vyměňování.

- Pamatovat si, kde, kdy a s kým jste byli v kontaktu.

- Omezit mezilidský kontakt.

- Lékaře, ať už praktického či nemocničního, vždy nejprve kontaktovat telefonicky.

- Při horečkách, dušnosti a kašli vždy hlásit např. na linku 155 možnost infekce.