V litoměřické nemocnici pomáhá pacientům už neuvěřitelných 64 let. Milan Zbořil, kardiolog a specialista interny, za svou celoživotní práci nyní dostal poděkování od vedení zdravotnického zařízení i společnosti, která ho provozuje.

MUDr. Milan Zbořil | Foto: se svolením Krajské zdravotní

Malého setkání s proslulým lékařem Milanem Zbořilem se zúčastnili zástupci vedení Nemocnice Litoměřice i Krajské zdravotní (KZ), která ji provozuje.

„Vynikajícímu internistovi poděkovali za jeho práci ve prospěch pacientů litoměřické nemocnice v průběhu neuvěřitelných 64 let. Dosud stále činnému odborníkovi a mentorovi několika generací lékařů poděkovali Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva KZ, a Vladimír Kestřánek, ředitel Nemocnice Litoměřice. K nim se připojil starosta Litoměřic Radek Löwy.

„Je mi velikou ctí, že mohu panu doktorovi, který se stal v oblasti zdravotnictví na Litoměřicku legendou v tom nejlepším smyslu slova, jménem společnosti poděkovat za jeho práci. Jeho věrnost lékařské profesi a oboru je obdivuhodná, stejně jako kondice, se kterou práci v litoměřické nemocnici i dnes vykonává,“ uvedl Ondřej Štěrba. „Takto chceme poděkovat postupně všem zaměstnancům v našich nemocnicích, kteří v nich dlouhodobě pracují a starají se o pacienty a chod nemocnice. Chceme tuto tradici poděkování a oceňování nastavit do budoucna a jednou provždy,“ dodal předseda představenstva KZ.

„S panem doktorem Zbořilem jsem zažil hodně — od doby, kdy jsem jako mladý lékař začínal. Byl mým mentorem a učitelem v praxi. Stejně jako celá řada mých kolegů mu vděčím za mnohé. A tak mě moc těší, že mu takto mohu poděkovat,“ řekl Leoš Vysoudil.

Svůj obdiv neskrýval ani ředitel litoměřického špitálu Vladimír Kestřánek: „Jsem velice rád, že pana doktora Zbořila na interním oddělení stále máme a že tu pacienti a personál mohou stále využívat jeho nezměrných zkušeností podpořených velmi lidským přístupem. Pana doktora si vážím i za jeho postoje, kdy byl osobním lékařem pronásledovaného kardinála Štěpána Trochty. Pro mě jste hrdina,“ uvedl.

Sám oblíbený lékař přišel na setkání s žertem na rtech. „Myslel jsem si, že jste mě pozvali, abyste mi řekli, že mám skončit,“ glosoval důvod schůzky na ředitelství litoměřické nemocnice s humorem sobě vlastním Milan Zbořil.

„Nemocnice Litoměřice se připojila k velkému celku. Osobně jsme nebyl příliš velkým zastáncem její privatizace. Myslel jsem si, že nemocnice by měly být státní. Nestalo se tak. Ale krajské zařízení víceméně supluje nemocnici státní. To jsem rád, velice mě to potěšilo. Vedení akciové společnosti Krajská zdravotní je schopno vytvářet klinická pracoviště v největší nemocnici v Ústí nad Labem, která budou na úrovni pražských klinik a bude s nimi spolupracovat. A může určit poslání jednotlivých nemocnic,“ pokračoval lékař již vážně.