Litoměřické vánoční trhy, které budou probíhat v termínu 9. - 23. prosince 2022, by se bez vánoční výzdoby neobešly. Naštěstí hrají do karet občanům Litoměřic hned dva faktory. Došlo k výměně svítících ozdobných prvků za LED osvětlení a město má prozatím nasmlouvané relativně nízké ceny energií. „Otázku šetření samozřejmě s vedením města probíráme. V případě vánoční výzdoby máme osvětlení tvořené z LED prvků, což znamená, že odběr energie to nijak zásadně nezatíží. Navíc máme prozatím nasmlouvané dobré ceny, takže litoměřické občany rozhodně o vánoční výzdobu neochudíme,“ řekla mluvčí Litoměřic Eva Břeňová. Litoměřice tak nepřijdou ani o tradičně nasvícený vánoční strom. Chybět nebudou ani slavnostní vstupní brány, dřevěné stánky či světelné dekorace.