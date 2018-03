Lávka z Lovosic do Píšťan se rýsuje, zpřístupnila by i Havraní ostrov

Lovosice - Stavba by vyšla na zhruba 50 milionů. Město chce dotaci.

Z Lovosic k jezeru v Píšťanech by se lidé již v dohledné době mohli dostat pěšky či na kole přes lávku.Foto: Deník/Karel Pech

Letitý nápad lávky přes řeku Labe, která má spojit Lovosice a Píšťany, je opět o něco dál. Stavba se zdá stále reálnější, pěší a cyklisté by se mohli dostat z jednoho břehu na druhý bez využití přívozu už v dohledné době.

Podle informací lovosické radnice se projekt na vybudování lávky aktuálně dolaďuje. „Projekt je ve fázi připomínkování dokumentace k územnímu řízení,“ potvrdila mluvčí lovosického městského úřadu Ivana Kocánková s tím, že připomínky k projektu vznáší mimo dotčené obce i krajský úřad či Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Více než 12 let starý nápad byl v minulosti už několikrát shozen ze stolu. Lávka dlouhá 260 metrů a široká až tři metry má navazovat na současnou cyklostezku kolem Labe a zpřístupněný bude i „Havraní ostrov“, o který se bude stavba opírat pilířem. Město chce využít jeho přírodní potenciál. „Většina lidí tam možná nikdy nebyla, proto by bylo město rádo, kdyby tam vznikla naučná stezka. Ostrov by také mohl sloužit k procházkám a odpočinku,“ poznamenala Ivana Kocánková.

Právě ostrov je také jednou z aktuálně řešených překážek. Řeší se jak přístup na ostrov z lávky, tak pohled ochránců přírody na využití ostrova veřejností.

„Ostrov je význačný výskytem řady vzácných druhů živočichů vázaných na staré lužní porosty,“ vysvětlil ředitel regionální správy CHKO Českého středohoří Petr Kříž. Podle něho bude zpřístupnění ostrova rizikové pro hmyz, ptáky žijící v dutinách či netopýry. „V současné době se zde uvažuje o vyhlášení chráněného území,“ doplnil Kříž a dodal, že naprostá většina záměru se nachází mimo území CHKO.

Na protějším břehu jsou názory na lávku různorodé. „Mně osobně se tento nápad líbí, měli bychom to do Lovosic pěšky nebo na kole kousek, ale ne všichni obyvatelé obce na to mají pozitivní názor. Obávají se zvýšeného počtu lidí, kteří budou způsobovat neklid a nepořádek,“ řekl už loni starosta Píšťan Pavel Krejčík.

Aktuálně se také řeší i pozemkové vztahy. Souhlas Povodí Labe s realizací stavby na jejich pozemku je už předjednán a koncem března bude lovosické zastupitelstvo řešit pozemky na píšťanské straně.

Podle prvotních odhadů se náklady na stavbu lávky pohybují mezi 40 a 50 miliony korun. Finance se bude město snažit získat z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.