Velké zklamání čekalo na 38letou ženu z Lovosicka poté, co se přes sociální síť seznámila s cizím mužem. Místo lásky a společného života v bohatství, který jí neznámý sliboval, je chudší o téměř milion korun.

„Muž vystupující pod přezdívkou generál nebo voják z ženy pod záminkou společného života postupně vylákal různé finanční částky, které mu zasílala na účty do zahraničí. Tímto jednáním ji uvedl v omyl a sebe obohatil o téměř milion korun,“ uvedla mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová s tím, že se jedná o trestný čin podvodu.

Podle Kofrové pracují litoměřičtí kriminalisté na objasnění podobného chování na internetu. Lákavé nabídky přicházejí mnohdy právě ze zahraničí. „Lidé jsou kontaktováni přes e-mail, sociální síť nebo Skype. Podvodník si se svou obětí dopisuje lámanou češtinou, evidentně předkládanou translátorem,“ přiblížila mluvčí. Osloveným lidem například nabízejí přeposlání značné sumy peněz na jejich bankovní účty, přičemž jim slíbí nemalý podíl.

„Zaplaťte první“

Vždy to má ale háček, oběť totiž nejdřív musí jako pojištění nebo protiteroristický poplatek zaplatit jako první. Poté podvodníci požadují další a další smyšlené poplatky, a to do doby, dokud je druhá strana ochotná platit. Pak přeruší veškeré spojení.

Ani případy, kdy se podvodníci na internetu snaží o sblížení a slibují lásku, nejsou ojedinělé. „Vydávají se například za vojáka bez příbuzných sloužícího v zahraničí, který nalezl zlato nebo cennosti a který ženě slíbí svůj příjezd, ovšem potřebuje si bohatství do Čech poslat, a to formou balíku. Opět je od poškozené požadováno velké množství poplatků na zajištění takového balíku, a až když osoba přestane platit, spojení je přerušeno,“ popsala Kofrová vynalézavost podvodníků.

S podobnou komunikací na sociální síti se setkala také 40letá Alena z Litoměřic. „Začaly mi chodit zprávy typu, že jsem atraktivní a že by se cizinec se mnou rád seznámil. Přišlo mi to divné a nereagovala jsem na ně,“ přiznala.

Výše uvedené triky v rámci celého světa mají podle policie na svědomí dobře organizované skupiny cizinců. „Peníze zpravidla putují na střední východ či do jižních zemí a z účelově založených kont jsou přeposlány do bank třetího světa, kde už je nelze dohledat,“ sdělila policejní mluvčí a upozornila, že vyšetřování těchto činů zpravidla naráží na absenci mezinárodních smluv o policejní spolupráci u zúčastněných států.