Larpaři oživují starý terezínský špitál

Terezín – Rekvizity skladují ve vojenské nemocnici organizátoři larpů. Jeden z nich tam hrají.

Tadeáš Hlavinka.Foto: Deník / Balvín Jaroslav

V rozlehlém dvoře staré vojenské nemocnice mečí kozy. Léta nevyužívaný pevnostní objekt se konečně dočkal i jiného využití než pro chov hospodářských zvířat. V několika místnostech s omšelými zdmi má sklad spolek Rolling, který pořádá larpy. V ne zcela přesném přirovnání, jen pro názornost jsou to až několik dní trvající divadelní inscenace bez diváků. Lidé je nejen hrají, ale i sami prožívají.



Kontaktní osobou spolku v Terezíně je terezínský rodák Tadeáš Hlavinka. „Larpy Rollingu jsem několik let hrál a s jeho členy se přátelil,“ ohlíží se třiadvacetiletý student žurnalistiky. Když loni spolek našel vhodnou lokaci pro hru Requiem: Reichskinder v objektu staré nemocnice, byl Hlavinka k ruce při jednání s místním úřadem.

Poté, co nemocnici ke hře organizátoři využili, dospěli k přesvědčení, že by do města vzdáleného jen hodinu cesty z Prahy bylo užitečné z Rožmitálu přemístit jejich sklad. Ten zahrnuje řadu kostýmů a rekvizit už desítky výpravných her, jedné z nich až pro 97 hráčů. Do Terezína se tak před několika měsíci stěhovaly i polystyrenové figuríny a náhrobky či kožichy s bolševickými odznaky z asi nejpopulárnější hry spolku „Legie: Sibiřský příběh“.

Hru Requiem: Reichskinder, která se zabývá vztahem Čechů a Němců po druhé světové válce a kolektivní vinou, uvedl Rolling zatím čtyřikrát. „Její součástí je i spánek a jídlo,“ popisuje Hlavinka s tím, že v chladném objektu přespávali hráči ve spacácích a pod dekami. Ve svébytném historickém hororu prý utíká čas dvakrát rychleji než v realitě.

„Celé jedno křídlo objektu jsme zatemnili, aby byli hráči odstřiženi od vnějšího světa,“ popisuje student. Hlubšímu vnoření do hry napomáhají i světelné a zvukové efekty. Letos na jaře chystá Rolling další uvedení této hry včetně dvou v angličtině i pro zájemce z německojazyčných zemí nebo ze Skandinávie.

Právě mezinárodním přesahem, ale i výpravností her, sociální angažovaností a oživením traumat 20. století Rolling mezi dalšími larpařskými organizacemi v ČR vyčnívá.

„Přiblížení historie tak, že si ji lidé sami prožijí, je užitečné,“ myslí si Hlavinka a dodává, že účastníci larpů lépe pochopí, proč k některým událostem mohlo dojít.

Kromě skladu by Rolling ve staré vojenské nemocnici rád vybudoval zázemí pro hraní i práci na hrách. V tomto roce zde navíc uspořádá jednodenní divadelní a hudební festival pro širokou veřejnost zaměřený na svobodu a boj za demokracii v historických kontextech. „Naším záměrem je jinak velmi málo využívaný objekt oživit a ve spolupráci s městem a místními spolky podporovat kulturní život v Terezíně,“ uzavírá Hlavinka.

Vojenskou nemocnici v Terezíně postavili na konci 18. století. Sloužila jako zdravotní zázemí pevnosti. V dubnu 1918 zde na tuberkulózu zemřel Gavrilo Princip, který spáchal atentát na Františka Ferdinanda. V období ghetta tu židovští lékaři v zoufalých podmínkách zachraňovali životy souvěrcům. Po válce nemocnice obnovila svou činnost. Provoz ukončila jako jeden z posledních vojenských útvarů roku 1997. Dnes bez většího využití chátrá.

Larp je zkratka anglického pojmu „Live Action Role Playing“, čili živého hraní rolí. Člověk v určené roli improvizuje příběh jen podle částečně daného scénáře. Účast v larpu je zpoplatněna, finanční obnos pokryje organizátorům část nákladů. Jak se přihlásit? Zájemce vyplní dotazník na internetových stránkách Rollingu, ten pak provede casting. Už v lokaci larpu, která se volí podle konkrétního scénáře, organizátoři hráče dále instruují. Silné příběhy se spoustou emocí jdou někdy účastníkům pod kůži až příliš. V tu chvíli mají možnost larp stopnout a ze hry na chvíli vystoupit. Po jejím skončení s nimi organizátoři hru reflektují a pomáhají jim vrátit se do reality. Larpy, které spolek Rolling pořádá, projde každý rok okolo 1 500 hráčů, z toho přibližně 300 ze zahraničí.



Tadeáš Hlavinka (nar. 1994) žije v Terezíně. Absolvoval 8leté gymnázium v Lovosicích, studuje žurnalistiku v Praze. Zajímá se o larpy, kulturu a historii.