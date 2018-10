Ladislav Chlupáč versus Ondřej Štěrba. V boji o Senát vyzve starostu lékař

Litoměřicko - Podporu vypadlých kandidátů do Senátu mají jak Chlupáč, tak Štěrba. O vítězi rozhodne i účast.

Ladislav Chlupáč a Ondřej ŠtěrbaFoto: archiv

Do finále jde bitva o křeslo senátora za litoměřický obvod. Kdo na něj na příštích šest let usedne, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS s podporou STAN), nebo lékař Ondřej Štěrba (ANO)?

První kolo:

Ladislav Chlupáč - 24,50 %

Ondřej Štěrba - 19,53 %

Součet hlasů vypadlých protikandidátů, kteří je podpořili, hovoří pro Chlupáče. Duel ale k urnám nejspíš přiláká daleko méně voličů než v prvním kole. Hlasování se možná vzdají i ti Litoměřičané, kteří Chlupáče chtějí, ale jen na jedné židli: jako jejich starostu.

66letý Chlupáč se cítí na obě dvě funkce. „Sílu, chuť a zkušenosti na to mám,“ řekl s tím, že by určitě neošidil ani práci ve městě, ani v Senátu. „Měl jsem mnoho rozhovorů se starosty, kteří jsou zároveň senátory. Obě dvě práce se dají skloubit. V současnosti jsem na tom s kondicí dobře,“ doplnil.

Rovněž 47letý gastroenterolog Štěrba by si chtěl částečně uchovat lékařskou praxi. „V žádném případě neopustím povolání lékaře. Vykonávám je už od roku 1995 a dělám to rád,“ uvedl s tím, že by v ordinaci omezil pouze některé dny v měsíci, v nichž by se věnoval naplno senátorské činnosti.

Oba dva pokračovali v kampani hned od pondělí. Jezdili po okrese, aktualizovali plakáty, do schránek nechali roznést letáky a financemi nešetřili ani na reklamu na Facebooku. Ve sledovaném duelu na České televizi nepodal moc přesvědčivý výkon Chlupáč, kterého moderátor Daniel Takáč několikrát chytal za slovo. Připravenější Štěrba působil energičtěji a byl pohotovější.

Oba se veřejnoprávnímu médiu svěřili i s tím, kolik dali na kampaň. „Bylo to zhruba 850 tisíc,“ uvedl Štěrba a dodal, že nejvíc mu přispělo ANO. Asi 100 tisíc dal ze svého. Chlupáčova kampaň vyšla cirka na 750 tisíc. „Třetina šla z mých vlastních prostředků, třetina od ODS a třetina od drobných přispěvatelů a řad našich vlastních členů,“ přiblížil starosta Litoměřic.

Podporu mu vyjádřili dva z neúspěšných aspirantů na senátora za litoměřický obvod. „Mým kandidátem do druhého kola je jednoznačně ten z ODS, slušný a demokraticky smýšlející člověk, který pro region mnohé udělal,“ sdělil Libor Uhlík. „Já rozhodně půjdu volit do 2. kola a svůj hlas dám panu Chlupáčovi. Vím, že je to slušný člověk,“ uvedl Josef Dobeš.

Kdo s koho

Štěrbu podpořili neúspěšný komunistický kandidát Josef Šenfeld, aspirant SPD na senátora František Novotný i nezávislý Jan Vondrouš. „Hlavně z hlediska zachování malých nemocnic mi připadá jako větší jistota,“ řekl nejmladší kandidát.

I proto reprezentanta ANO podpořil stávající senátor Hassan Mezian. „Ve druhém kole podporuji Ondřeje Štěrbu, jeho téma zdravotnictví a sociální i já pokládám za prioritní,“ vysvětlil.

Podpora deklarovaná osobnostmi, které v prvním kole Chlupáčovi se Štěrbou dokázaly sebrat na tisíce hlasů z celého Litoměřicka i Slánska, může vzít za své, pokud jejich voliči dají přednost časnému odjezdu na chalupu nebo jiným lákadlům babího léta. Volební účast totiž bude nejspíš o dost nižší než před týdnem, a tak bude záležet na tom, kdo vlastně k urnám v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin dojde.

Nízká volební účast při druhém kole senátních voleb má v litoměřickém obvodu nakročeno k tomu stát se tradicí. V roce 2012 se jejich první kolo konalo spolu s volbami do krajského zastupitelstva, účast byla tedy slušná a dosáhla 35,82 procenta. K 2. kolu ale přišlo víc než o polovinu voličů méně, podobné to bylo i v roce 2006.

Na tři stejné otázky Deníku odpovídali oba dva kandidáti na senátora

1.) Mají se posílit pravomoci Senátu a jak?

2.) Podpoříte zakotvení celostátního referenda, v němž by se mohlo rozhodnout i o vystoupení z EU?

3.) Jaký zákon byste chtěl/a v případě úspěchu prosadit v nejbližší době?





Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic, ODS, 66 let:

1.) V tuto chvíli není dle mého třeba měnit pravomoci Senátu.

2.) Rozhodně ne, žijeme v zastupitelské demokracii, zahraničně bezpečnostní otázky jsou velice složité. Varovným příkladem může být pro nás Brexit.

3.) Mám naopak pocit, že v dnešní době je zákonů příliš a zbytečně komplikované. Je třeba zákony spíš zjednodušovat nebo i rušit. Jsem pro jednodušší stavební zákon a také pro zákon o digitální službě, který už má ODS v dílně. Umožnil by jednodušší komunikaci lidí s úřady.



Ondřej Štěrba, lékař, ANO, 47 let:

1.) Jsem přesvědčený o tom, že pravomoci, které Senát má, jsou dostatečné a Senát jako takový je dobře ukotvený v ústavě. Je pojistkou demokracie, což ukázal například v roce 1998, kdy si tady chtěly ODS s ČSSD zavést jiný způsob voleb do Poslanecké sněmovny, který by prakticky znamenal vymazání malých politických subjektů. Spíše bych viděl nápravu v samotných senátorech, kteří by se měli více věnovat regionu a přenášet problémy se shora na úroveň celostátní politiky.

2.) Zcela určitě ne. Nemůžeme se zbavovat odpovědnosti za něco, k čemu jsme se sami přihlásili. A Evropská unie své opodstatnění má a my ležíme v jejím srdci. Nepodpořím proto jakékoliv snahy o referendum, které by mohlo měnit mezinárodní smlouvy, které nás chrání, byť chápu, že to v současné chvíli mnoha lidem tak nepřipadá.

3.) Je to vodní zákon, který má své nedostatky například z hlediska procesu čistění a recyklace odpadních vod malých a středních podniků. Je to však nejen v návaznosti na ochranu životního prostředí, ale i z hlediska protipovodňových opatření a udržení vody v krajině, což jsou aktuální témata, která nás budou víc a víc trápit vzhledem k vývoji klimatických změn.