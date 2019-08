Replika historického říčního člunu z 18. století s názvem Šíf, která si odbyla svůj křest a premiéru v bitvě na Posledních pirátských válkách v Terezíně, se vrátila z několikadenní plavby do německé Pirny. Cesta se neobešla bez komplikací a osm členů posádky si užilo opravdové dobrodružství.

Pirátské války 2019, příprava lodí k sobotní bitvě | Foto: Deník / Karel Pech

Loď vyplula z Terezína v pondělí 19. srpna. Zprvu plul Šíf bez problémů, motor klapal bez chyb a se spotřebou asi 1,5 litru na hodinu probíhala plavba bez těžkostí. „Nejprve jsme vyrazili do Obříství. Je to pro nás symbolické místo, protože odtud vyplouvali v 19. století parníky do Drážďan. Zde jsme loď otočili a vydali jsme se na plavbu do Německa,“ vypráví stavitel lodi František Šefl.