/FOTO, VIDEO/ Labe kvůli tání sněhu ve vyšších polohách a srážkám posledních dní stále stoupá. Oproti předchozímu dni k dnešní 11. hodině dopoledne stouplo víc než o půl metru zhruba na 380 centimetrů, tedy na hranici 2. a 3. (nejvyššího) stupně povodňové aktivity. Nejvíc znát je to na Střeleckém a Písečném ostrově.

Situace na ostrově v Litoměřicích 26. prosince 2023 | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Voda si tady už sahá i na pěšinky, kde Litoměřičané běžně tráví volný čas chůzí, běháním a procházkami se psem. Do hospody u Housenky na Lodním náměstí se už suchou nohou nedá dojít. Podobně jako do velké lodi Elbe Princess II uvázané u mola, které je do značné míry pod vodou.

Problém je se stoupající vodou také v ramenech Labe na obou ostrovech. Pomalu se zaplavuje parkoviště u areálu letního koupaliště. Molo pro malá plavidla kousek opodál je částečně pod vodou. Napilno tak mají v úterý 26. prosince lidé, kteří mají lodě, zázemí a podniky na ostrově.

VIDEO: Voda líže břeh. Kvůli Labi zasedala povodňová komise v Litoměřicích

Sportovci ve spolupráci s hasiči demontovali nafukovací tenisovou halu. Veslaři odklidili jejich lodi co nejvýš nebo úplně pryč. Také hospoda u letního kina raději stěhuje pryč techniku. Část Labské cyklostezky přímo u řeky za letním kinem dál na Křešice je už zatopená.