Desítkám lidí se z nabídky nových aktivit, které si v rámci akce mohli i vyzkoušet, zalíbila hlavně taneční zumba, kruhový trénink, cvičení tabata, ale i netradiční Bowenova masáž. „O některé tyto aktivity se nyní již bohaté sportovní možnosti v Labe aréně rozšíří,“ informoval mluvčí sportoviště Milan Vodička.

Cílem Dne otevřených dveří bylo představit nové možnosti cvičení i relaxace. „Chtěl bych tímto pozvat širokou veřejnost nejen ze Štětí, aby se s námi dala do pohybu. Každý si může vybrat cvičení nebo sport, který mu bude vyhovovat,“ uvedl ředitel Labe arény Michal Kurfirst. Mezi návštěvníky víkendové akce nechyběl například pětinásobný mistr světa ve veslování v kategorii masters z roku 2019 Petr Vránek, který se účastnil kurzu o automasážích Bowenovou metodou.

„Seminář mě mile překvapil. Sice je to chvíli nepříjemné, ale pomáhá. To, co jsem se na kurzu naučil, budu denně používat,“ prozradil sportovec. Labe aréna Ústeckého kraje slouží jak vrcholovým sportovcům, tak veřejnosti, včetně dětí a mládeže. Provoz zahájila v druhé polovině roku 2018.

Zázemí tam mají štětské sportovní oddíly veslování, rychlostní kanoistiky, parkouru, vodáckého víceboje, crossfitu, florbalu nebo mažoretek. V roce 2022 se tu má konat mistrovství světa ve veslování.