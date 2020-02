Širokou nabídku sportovních a relaxačních aktivit Labe arény prezentoval už Den otevřených dveří koncem ledna. Jeho hlavním cílem bylo představit návštěvníkům nové možnosti cvičení a relaxace, které si měli možnost si rovněž vyzkoušet. „Jasně vyhrály Bowenova masáž, ale také zumba či tabata. Zaujaly i techniky sebeobrany, které předváděl příslušník městské policie ze Štětí s lektorkou z TJ KVS Štětí. Rozhodli jsme se proto rozšířit širokou nabídku aktivit, kterou v Labe aréně už máme,“ dodal ředitel Labe arény Michal Kurfirst.

Parkour i bojové umění

Sportumilovné návštěvníky však Labe aréna láká i na sporty poměrně netradiční. Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří do budovy na břehu Labe dorazili o jednom z únorových víkendů. Místní tělocvičnu totiž ovládly Parkour Night, Slovanské hry a bojové umění podle A. Karimova - Systema Sibiřský kozák. „Slovanské hry vedli čeští certifikovaní instruktoři. Účastníci měli možnost posílit prostřednictvím her zdravou cílevědomost, odvahu, sebedůvěru, radost, kolektivní spolupráci, sílu a zdravý tělesný i mentální vývoj,“ uvedl instruktor Petr Bartůněk. V nedělních odpoledních hodinách pak proběhl seminář slovanského bojového umění Systema Sibiřský kozák pro mládež a dospělé, pod vedením certifikovaného instruktora Petra Bozděcha. Seminář pomohl nalézt účastníkům nový pohled na svět, život i boj.

Velmi atraktivní víkendovou částí byla Parkour Night za účasti vrcholových parkouristů ze skupiny USC Parkour z Jihlavy, kteří do Labe arény zavítali už podruhé. „Na rozdíl od bojového umění sibiřských kozáků, které se zde prezentovalo poprvé, je parkour ve Štětí zaběhnutou aktivitou s vlastním sportovním oddílem. Bez nadsázky tak lze říct, že Labe aréna se stává jedním z parkourových center v ČR, o čemž svědčí i vysoký zájem účastníků,“ vysvětlil Michal Kurfirst.

Na pravidelné úterní a páteční tréninky v parkouru pořádané TJ KVS Štětí v Labe aréně navazují obdobné workshopy se známými a úspěšnými parkourisy. To vše přispívá k rostoucí popularitě tohoto sportu ve Štětí a okolí.

Láká i na zdravou výživu

Není to ale jen sport, na který Labe aréna návštěvníky láká. Například téma zdravé výživy nedávno provázelo workshop šéfkuchaře Radka Šubrta. Jedním z hlavních záměrů bylo ukázat, jak jednoduše uvařit zdravé a lehké jídlo, které by nemělo chybět ve školních kuchyních a na jídelníčku žádného sportovce. „Dobře vím, že dobré jídlo dokáže navodit skvělou atmosféru v každé situaci. Přesně to se v Labe aréně podařilo,“ pochvaloval si Šubrt. Vaření si užily hlavně děti, které pomáhaly s přípravou zeleninové polévky, míchaly, kořenily a nakonec také všechno snědly.

Ochutnat dostali ale i rodiče, pro které bylo vaření se známým kuchařem inspirací na jednoduchá a přitom zdravá jídla. „Velký zájem dětí a rodičů o kulinářskou show s Radkem Šubrtem byl pro nás milým překvapením. Prázdné hrnce na konci dne dokazují, že tak zásadní část jídelníčku pro děti, jakou je čerstvá zelenina, lze připravit způsobem, kterému strávníci, neodolají,“ řekl ředitel Labe arény Ústeckého kraje.