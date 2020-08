To jsou nejdůležitější cíle nového Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře, které v neděli v račické Labe aréně podepsali hejtman Oldřich Bubeníček, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval či ředitel Labe arény Michal Kurfirst.

„Velmi si vážíme spolupráce s Ústeckým krajem a s ostatními partnery. Věřím, že se nám společnými silami podaří vybudovat jedno z nejvýznamnějších sportovních center v České republice, které bude propagovat kraj, vyhledávat a vychovávat budoucí medailisty, ale také podporovat sportovní činnost dětí a mládeže a jejich všeobecný rozvoj,“ uvedl Michal Kurfirst s tím, že obnova račického areálu je zhruba v polovině.

V Račicích je nyní v plánu například vybudování velké posilovny, sauny a zázemí pro fyzioterapii. „Objekt má být také zateplen a chystáme investice do infrastruktury. Rozvody z 80. let už totiž kapacitně nestačí,“ popsal Kurfirst. Uvažuje se také o stavbě in-line oválu o délce 200 metrů. „Aréna ve Štětí, která funguje od druhé poloviny roku 2018, by se měla rozšířit o unikátní vnitřní tréninkový bazén pro veslaře a nezbytnou ubytovací kapacitu,“ doplnil ředitel.

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka je Národní olympijské centrum a celé sportovní zázemí, které v Račicích i ve Štětí postupně vzniká, potřeba podporovat a dále rozvíjet.

„Prostřednictvím těch nejprestižnějších sportovních akcí, jako je například mistrovství světa, ale i vybudováním moderních sportovišť a zázemí a v neposlední řadě motivováním dětí ke sportovním aktivitám v rámci projektu Česko vesluje posilujeme image kraje nejen v České republice, ale i za hranicemi,“ poznamenal Bubeníček.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval pokládá račický areál za sportoviště mezinárodního významu. „V Evropě je málo takových umělých tratí s podobnými parametry, jsme na to pyšní. Jsem rád, že se do areálu v poslední době opět po letech investuje,“ zhodnotil Kejval.

Po víkendovém mistrovství ČR Českého svazu rychlostních kanoistů na krátkých tratích proběhnou tento týden v Račicích Kontrolní závody Českého veslařského svazu a o víkendu Mistrovství ČR dračích lodí.

Labe aréna je český unikát, který spojuje dvě sportovní centra – jedno v Račicích, druhé ve Štětí. Kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám v ČR. Centrum ve Štětí poskytuje zázemí pro vrcholové sportovce, ale zároveň je otevřené pro širokou veřejnost.