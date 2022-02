Cílem je rozhýbat lidi nad 50 let a zdolat nebo rovnou překonat vzdálenost lamanšského průlivu, který měří 34 kilometrů. Každý, kdo se chce zapojit, si na pokladně bazénu, v Knihovně KHM v Litoměřicích nebo v informačním centru města vyzvedne malou průkazku. Do ní vyplní své jméno a rok narození a následně do ní bude zaznamenávat datum a počet uplavaných bazénů.