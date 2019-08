Úroda chmele v úštěcké oblasti bude podle pěstitelů ještě lepší než v loňském roce. Hlávky v místech, kde pršelo málo nebo kde chyběla závlaha, mají sice drobnější šištice, ale jejich kvalita a zejména obsah alfa hořkých látek může dosahovat úrovně lepšího průměru. Největším pěstitelem chmele v oblasti se 72 hektary zůstává ZD Liběšice, které letos rozšířilo plochu o dva hektary.

Začátek sklizně chmele plánují Liběšičtí na 22. srpna, česačky a sušárny v Liběšicích a Chotiněvsi mají už připravené k najetí. Zatím ještě hledají brigádníky, kteří by vyplnili místa po zkušených důchodcích, jež letos museli práci ze zdravotních důvodů odmítnout. „Nemáme závlahy, ale chmel je dobře nasazený, sice drobný, ale odhaduji, že objem i kvalita bude lepší než loni. Péče o porosty, kterou věnujeme chmelu, se nám tentokrát vyplatí,“ prozradil agronom chmelař ZD Liběšice Ondřej Opočenský.

Zatímco někteří pěstitelé, jako například Zemědělská společnost Slatina pod Hazmburkem, plochy s chmelem obnovují, jiní, mezi které patří společnost Agro Hoštka, s chmelem končí. „Stalo se tak z ekologických důvodů. Všech 20 hektarů chmelnic, jež historicky stály v katastrech s II. pásmem ochrany podzemních vod, se nesmí ošetřovat postřiky s aplikací mědi. Jediným řešením tak pro nás bylo přejít na pěstování bio chmele. To by znamenalo dodržet tříleté přechodné období bez využití průmyslových hnojiv a postřiků. Bohužel o bio chmel je na trhu minimální zájem a pro nás by to znamenalo ztrátovou výrobu,“ vysvětlil ředitel společnosti Lubomír Hubal.

Pro chmelařství na Hoštecku je to smutná událost, chmel se tu pěstoval dlouhá léta a například obec Vrbice patřila ke kolébce jeho šlechtění v Čechách.

Druhým největším pěstitelem chmele v Polabské oblasti je společnosti Polepská blata, která se na zelené zlato specializuje. Zahájení sklizně ve střediscích Okna, kde technologie prošly modernizací, a v Sedlici si naplánovala na 17. srpna. Nastala však komplikace. „Jsme zaskočeni, distributor nám oznámil, že naše česačky a sušárny připojí k elektřině až 28. srpna. Přitom jsme u distributora vedeni jako pravidelní sezonní odběratelé. Nezbývá nám než hledat dieselagregáty, kterými zajistíme dvoutýdenní provoz, než bude administrativní záležitost vyřešena. Připadám si jako v době hospodářské krize, přitom Česko elektřinu vyváží za hranice,“ uvedl jednatel společnosti Polepská blata Jiří Špringl.

Polepská firma nemá jen problém s dodávkou elektřina, musí také likvidovat porosty chmele, které minulý týden poškodily kroupy, a obnovit čtyři hektary chmelnic, jež strhl větrný vír.